Revelación impactante: un rival de la selección holandesa en el Mundial da positivo por dopaje

Ocho jugadores de Túnez, rival de la selección holandesa, han dado positivo por clenbuterol, sustancia prohibida, según informa The Times este viernes por la tarde.

Según el medio, los jugadores tunecinos se mostraron atónitos al conocer el resultado, pues no habrían consumido la sustancia de forma intencionada.

El clenbuterol también puede estar presente en carne contaminada, especialmente en regiones donde se usa en ganadería, como México, donde se alojaba la selección tunecina.

Es un potente estimulante del sistema nervioso. En medicina humana solo se usa como veterinario para caballos asmáticos.

Su efecto específico hace que algunos lo usen ilegalmente para adelgazar o mejorar el rendimiento, y durante dietas estrictas evita la pérdida de masa muscular.

Su uso, posesión o venta para consumo humano es ilegal en los Países Bajos y Bélgica.

Túnez no se benefició del clenbuterol: perdió todos sus partidos de grupo, incluido el 3-1 contra los Países Bajos, y quedó eliminado.