Revelación impactante: «Monica Geuze fue infiel a Lawrence durante su relación con...»

Monica Geuze ha sido infiel al defensa del Almere City James Lawrence, según ha revelado Yvonne Coldeweijer en su cuenta de Instagram.

La «reina del chisme» escribe en su cuenta de Instagram que ha recibido información procedente del vestuario del Almere City, donde juega el galés.





«El romance entre Monica y el rapero Kevin viene de lejos. Ella le fue infiel a James mientras estaban juntos. Eso es lo que James les ha contado a sus compañeros del Almere. Le ha afectado mucho. Según sus compañeros, estaba muy afectado».

«La ruptura entre Monica y James le pilló por sorpresa», continúa. La influencer le contó al propio capitán del Almere City que se había enamorado de otra persona.

Actualmente, Geuze sigue saliendo con el rapero Kevin, aunque los dos no hacen pública su relación.

Lawrence juega en el Almere City desde el verano de 2024. Esta temporada, el defensa central ya ha disputado 22 partidos de la Keuken Kampioen Divisie con el club.







