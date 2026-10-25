Karim Adeyemi fichó el pasado verano por el FC Barcelona procedente del Borussia Dortmund por 22 millones de euros. El BVB también habría estado dispuesto a venderlo al Real Madrid, pero los blancos rechazaron la posibilidad.

Según informa el experto en fichajes Fabrizio Romano en DAZN , ante el estancamiento de las conversaciones para ampliar su contrato más allá de 2027, el conjunto alemán ofreció al internacional alemán a numerosos clubes de la Premier League y también al Real Madrid.

Pero esa posible opción quedó pronto descartada: el Real Madrid optó por no fichar al rápido extremo y finalmente se decantó por la estrella del Leipzig Yan Diomande, mientras que Adeyemi quería ir a toda costa al Barcelona, su club favorito.

Karim Adeyemi brilla a las órdenes de Hansi Flick

En el conjunto catalán, el exjugador del Dortmund encajó a la perfección: ya ha marcado cuatro goles y dado tres asistencias en doce partidos oficiales. El domingo por la noche (21:00 horas) se enfrentará al Real Madrid en el Clásico con el equipo que dirige Hansi Flick.

Gracias a sus buenas actuaciones, Jürgen Klopp volvió a convocar recientemente a Adeyemi con la selección, aunque allí el atacante destacó sobre todo por las numerosas ocasiones claras que desperdició.