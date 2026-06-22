La afición saudí vivió una noche triste tras la derrota de su selección ante España el domingo en la segunda jornada del Mundial 2026.

El combinado árabe no encontró respuestas ante la Roja, que ganó 4-0.

Según el diario «Al-Sharq Al-Awsat», el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro de Deportes saudí, se reunió con los jugadores tras el partido.

Al-Faisal expresó a los jugadores su profundo descontento y afirmó que el bajo nivel mostrado era inaceptable.

Según el rotativo, el ministro les espetó: «El nivel no ha sido satisfactorio para nadie, ni siquiera para vosotros mismos; una derrota así, sin mostrar nada, es inaceptable».

No obstante, el ministro animó al grupo y subrayó: «Debemos dejar atrás este partido y concentrarnos en Cabo Verde para darle a la afición una victoria y el pase a la siguiente ronda».

El próximo sábado, de madrugada, Arabia Saudí cerrará la fase de grupos ante Cabo Verde.