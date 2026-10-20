La crisis del Al-Nassr ya no es solo deportiva: la prensa internacional también se está pronunciando sobre deudas muy importantes. El periodista Walid Al-Faraj ha explicado que la deuda alcanza los 800 millones de riales, mientras que un informe estadounidense revela negociaciones secretas para vender el 70 % del club a una empresa del fondo RedBird Capitals, que también controla el AC Milan.





Lo que está ocurriendo en Riad no es una crisis pasajera, sino el comienzo de una etapa en la que incluso Cristiano Ronaldo podría pasar del terreno de juego a la mesa donde se toman las decisiones del club





CIFRAS IMPACTANTES: El periodista Walid Al-Faraj desveló la crisis financiera del club en su programa Rotana Sport con Walid y allí confirmó que «las deudas del Al-Nassr rozan los 800 millones de riales». Explicó que esos pasivos se deben, ante todo, a decisiones financieras equivocadas de la temporada pasada que han provocado la intervención de los organismos supervisores. Sus palabras ponen de manifiesto la gravedad de la situación y la necesidad de revisar por completo la gestión financiera del club.









OPERACIÓN DE MIL MILLONES: En paralelo, desde Estados Unidos, el sitio especializado en finanzas Semaphore ha revelado que «Redbird Capital», actual propietaria del AC Milan, se ha reunido con el fondo saudí PIF para hablar de la adquisición del 70 % del club.

Según lo publicado, la operación podría alcanzar una valoración de mil millones de riales, una suma que también cubriría las deudas actuales del club. Las negociaciones aún están en una fase inicial y todavía no hay un acuerdo definitivo.

Según otras informaciones, el empresario Mohammed Al-Khuraiji podría sumarse a un grupo de inversores junto con otros socios, mientras que también se habla de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo obtenga una participación en el club.





Por último, el analista Mohammed Al-Anzi concluyó: «Ronaldo llegó al Al-Nassr como jugador, siguió siendo un aficionado y ahora quiere convertirse en propietario del club: eso es lo que se dice en el entorno del Al-Nassr».

En cualquier caso, sea quien sea el propietario y con independencia de los porcentajes, la línea que deberá seguirse ya está clara: se apostará por la gobernanza y la disciplina financiera para iniciar el saneamiento económico del club.



