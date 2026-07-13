Según varios medios, mañana martes la Federación Alemana de Fútbol se reunirá con Oliver Mintzlaff, director deportivo de «Red Bull», para cerrar la rescisión del contrato de Jürgen Klopp y que asuma la selección alemana.

Según la revista alemana «Kicker», en la reunión se discutirá la rescisión anticipada del contrato de Klopp con Red Bull —que dura hasta 2029—, en su rol de director del departamento de fútbol internacional del grupo; Mintzlaff se verá con Klopp en Nueva York a finales de esta semana.

Klopp ya alcanzó un acuerdo preliminar con la Federación Alemana, representada por su presidente Bernd Neuendorf y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke, durante un encuentro en Estados Unidos, donde el exentrenador del Borussia Dortmund y el Liverpool trabaja como analista en «Magenta TV» en el Mundial.

Klopp firmaría un contrato hasta 2030, pero falta cerrar el acuerdo con Red Bull.

Los medios mencionan que podría seguir como embajador de la marca, aunque algunos responsables de la Federación Alemana no ven esta opción con buenos ojos.

«Kicker» añade que podría seguir asesorando al área de derechos deportivos de la firma cuando no esté con la selección.

La selección alemana busca entrenador tras la dimisión de Julian Nagelsmann, eliminado en octavos del Mundial 2026 por Paraguay.