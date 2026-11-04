La leyenda española del tenis Rafael Nadal está a punto de incorporarse a la junta directiva del Real Madrid, ya que el club presentará su candidatura a los socios en la asamblea general del 21 de noviembre y, si es aprobada, como se espera, se unirá oficialmente a la junta.

El Real Madrid, que celebrará una reunión extraordinaria de la asamblea general para aprobar el nombramiento de la leyenda del tenis, anunció en un comunicado oficial publicado por el diario "Marca" lo siguiente: "Propuesta de la junta directiva para su aprobación por la asamblea general extraordinaria, de nombramiento del Sr. Rafael Nadal Parera como miembro de la junta directiva del Real Madrid Club de Fútbol, de conformidad con el artículo 46 de los estatutos".

Y añadió: "A este respecto, la junta ha aprobado por unanimidad presentar la siguiente propuesta a la asamblea general extraordinaria para su aprobación: la ratificación del nombramiento del Sr. Rafael Nadal Parera como miembro de la junta directiva del Real Madrid Club de Fútbol, de conformidad con el artículo 46 de los estatutos".

La asamblea general ordinaria del Real Madrid se celebrará el día 21 del presente mes, a las 9:00 de la mañana en primera convocatoria y a las 10:00 de la mañana en segunda convocatoria. Durante la reunión se tratarán los temas habituales: el informe del presidente; la revisión y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto, la memoria anual, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del club, además de las cuentas consolidadas con las sociedades filiales, correspondientes al ejercicio 2025/2026; la revisión y aprobación, en su caso, del presupuesto consolidado de ingresos y gastos y del plan de actividades para el ejercicio 2026/2027; las cuotas de socio propuestas para la temporada 2027/2028; además de ruegos y preguntas.

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Pero la gran sorpresa llegará con la asamblea general extraordinaria que comenzará inmediatamente después, que incluirá un único punto en su orden del día: el nombramiento de Rafael Nadal como miembro de la junta directiva, pues para el Real Madrid, Nadal es una de las mayores leyendas del deporte de todos los tiempos y un ejemplo a seguir por sus logros deportivos y su personalidad.

Rafael Nadal agradeció al Real Madrid, a través de sus cuentas en las redes sociales, el ofrecimiento, y anunció su aceptación con estas palabras: "Me gustaría agradecer al presidente Florentino Pérez y a la junta directiva la propuesta de incorporarme a la junta directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión y estoy deseando aprender y aportar en todo lo que pueda".