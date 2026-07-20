Según Sky Italia, el fin de semana pasado se reunió en Barcelona el técnico español Pep Guardiola con la leyenda italiana Paolo Maldini, actual director técnico de la Squadra Azzurra, y con Leonardo, nuevo asesor de la Federación Italiana.

Su objetivo es convencer a Guardiola de que asuma un cargo atractivo pero complejo. El español dejó el Manchester City tras diez años y planea un año sabático, pero Maldini y Leonardo no se rinden.

Guardiola es el candidato ideal para los italianos. Su misión sería devolver a esta orgullosa nación futbolística a los éxitos de antaño. Aunque la Eurocopa de 2021 supuso un repunte, Italia ha dejado atrás una década para olvidar. En 2018, 2022 y 2026 se quedó fuera del Mundial, y en la Euro 2024 cayó ante Suiza en octavos.

¿Llegará Pep Guardiola? Al parecer, Italia también baraja otros dos candidatos.

Tras el fracaso en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, el exseleccionador Gennaro Gattuso, ahora en el Lazio, dimitió en abril. En los amistosos de junio ante Luxemburgo y Grecia (1-0), Silvio Baldini dirigió de forma interina a la Squadra. La federación busca cerrar un técnico a largo plazo cuanto antes, pues el debut está fijado para finales de septiembre contra Bélgica en la Liga de Naciones.

Además de Guardiola, la Federación baraja a Andrea Pirlo, campeón del mundo en 2006, y a Roberto Mancini, quien ya ganó la Euro 2021 con la Azzurra. Pirlo dirige actualmente al United FC de los Emiratos Árabes Unidos, mientras que Mancini, tras su paso por el Al-Sadd qatarí, se encuentra sin equipo desde junio.