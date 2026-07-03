Retirado desde hace cuatro años, un entrenador legendario se ofrece a Arabia Saudí

Un entrenador retirado desde hace cuatro años se ha ofrecido al fútbol saudí para trabajar en él en el futuro, tras haber sido uno de sus entrenadores más emblemáticos.

Se trata del argentino Gabriel Calderón, quien clasificó a la selección saudí para el Mundial 2006, aunque fue destituido antes del torneo. Luego dirigió al Al-Ittihad (2008-2010) y al Al-Hilal hasta 2011.

En declaraciones al diario saudí «Al-Riyadiah», se refirió a la eliminación de la selección saudí del Mundial 2026 tras quedar última del Grupo 8 con dos puntos, producto de dos empates ante Uruguay y Cabo Verde y una goleada 4-0 contra España.

Sobre esto, el técnico argentino afirmó: «Desde que me fui han cambiado muchas cosas; quizá la evolución de la liga y la escasa participación de los jugadores locales se reflejen en el nivel de la selección».

Sobre su etapa en el país, añadió: «Allí lo conseguí todo, disfruté del fútbol y de la gente saudí, y me clasifiqué para el Mundial sin perder; me hubiera gustado seguir al frente de la selección en la cita».

Concluyó: «Solo deseo que la selección saudí y el fútbol local alcancen el éxito, y espero tener algún día la oportunidad de volver a vivir y trabajar en esta nueva era del fútbol en Arabia Saudí».

Calderón lleva cuatro años alejado de los banquillos: desde 2022, cuando dejó el Khorfakkan tras pasar por Bani Yas, Al-Wahda, Al-Qatar y la selección de Baréin.