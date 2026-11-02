Bajó el telón sobre la novena jornada de la Liga Joy de Élite Sub-21, correspondiente a la temporada deportiva 2026-2027, tras la disputa de los partidos los días domingo y lunes 1 y 2 de noviembre, con el aplazamiento del encuentro entre Al Tadamon y Al Hilal.

La jornada fue testigo de un emocionante empate en el derbi de Yeda, de un fuerte regreso de Al Najma ante Al Qadisiya, además de importantes victorias para Al Nassr y Al Taawoun, mientras que los partidos dejaron un elevado número de goles y tarjetas rojas.

Musa Adam salva al Al Ahli de perder el derbi

El Al Ittihad estuvo cerca de llevarse el derbi de Yeda ante el Al Ahli, después de adelantarse con un gol de Abdulaziz Al Shamari en el minuto 17, y mantuvo su ventaja hasta el tiempo añadido, antes de que apareciera Musa Adam y marcara el gol del empate en el minuto 90+4.

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Con este resultado, el Al Ahli mantuvo la diferencia de cuatro puntos con el líder Al Ittihad, tras elevar su cuenta a 18 puntos en el segundo puesto, para seguir en la pelea por la cima sin permitir que su rival ampliara la distancia.

Al Nassr y Al Taawoun cosechan los tres puntos

El Al Nassr continuó con sus resultados positivos, tras imponerse al Al Khaleej por dos goles a cero, obra de Abdulrahman Al Anzi en los minutos 18 y 45, para dar a su equipo una importante victoria en el camino del campeonato.

El Al Taawoun se benefició del tropiezo del Al Ittihad y el Al Ahli, tras regresar del estadio Al Watan con una victoria por 2-0, anotada por Abdulmajid Al Sharif en los minutos primero y 28, para reforzar su posición en el tercer puesto y recortar la diferencia con los equipos de cabeza.

La remontada del Al Najma ahonda las heridas del Al Qadisiya

El encuentro entre el Al Qadisiya y el Al Najma fue testigo de una de las remontadas más destacadas de la jornada, después de que los locales se adelantaran con dos goles anotados por Muhannad Al Jizani en los minutos 3 y 26, pero el Al Najma dio la vuelta al marcador en la segunda mitad.

Jathoub Al Dhafiri marcó el gol que recortó distancias en el minuto 50, antes de que Ronald Vizcaíno lograra dos goles en los minutos 65 y 87, para conducir al Al Najma a la victoria por 3-2 y ahondar el sufrimiento del Al Qadisiya tras una nueva derrota.

En el resto de los encuentros, el Damac venció al Al Akhdoud por 3-2, el Al Wehda al Al Orobah por 1-0, el Al Ettifaq al Al Ansar por 2-1, el Al Fateh al Al Faisaly con un triplete sin goles en contra, y el Al Riyadh al Al Hazem por 1-0, mientras que el Al Jabalain y el Neom empataron sin goles, y el Al Feiha con el Al Kholood por 3-2.

29 goles y 9 expulsiones en la jornada

En el plano numérico, la jornada fue testigo de la anotación de 29 goles en 11 partidos, a un promedio de 2,6 goles por encuentro, en comparación con los 36 goles de la octava jornada, en la que se disputaron 12 partidos.

Tres encuentros encabezaron la lista de los más goleadores con cinco goles cada uno: la victoria del Damac sobre el Al Akhdoud, el triunfo del Al Najma sobre el Al Qadisiya y la victoria del Al Feiha sobre el Al Kholood.

En cuanto a las tarjetas, los árbitros mostraron 52 tarjetas amarillas, además de 9 tarjetas rojas, para registrar la jornada el mayor número de expulsiones de la competición hasta el momento.