Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La 11.ª jornada de la Liga Élite Jawwy (la liga saudí sub-21) fue la jornada en la que cayeron los grandes, ya que puso fin a la trayectoria impecable del Al-Ittihad y el Al-Ahli, que hasta ahora no conocían la derrota.

Los partidos de la 11.ª jornada de la Liga Élite Jawwy se disputaron a lo largo de cuatro días, desde el pasado lunes 23 de noviembre hasta hoy, jueves 26 del mismo mes.

El campeón inflige al Al-Ittihad su primera derrota

La mayor sorpresa de la jornada fue la derrota del líder, el Al-Ittihad, ante el Al-Hazm, vigente campeón de la Liga Élite Jawwy, por 1-2, pese a que el partido se jugó en Yeda.

Anuncios Anuncios

Lo curioso es que fue el Al-Ittihad quien abrió el marcador, por medio de Abdulaziz Al-Shammari en el minuto 27, y se mantuvo por delante hasta diez minutos antes del final del tiempo reglamentario.

Related Topics

Sin embargo, el Al-Hazm dio la vuelta al partido de forma inesperada gracias a Hassan Idris, la estrella de la final de la pasada edición de la liga saudí sub-21, que firmó el empate en el minuto 80.

Y en el octavo minuto del tiempo añadido, el delantero senegalés Amadou Bamba Diang protagonizó la sorpresa de la temporada al marcar el gol de la victoria del Al-Hazm en el último suspiro, con un potente disparo desde la frontal del área.

Anuncios

La derrota puso fin a la racha perfecta del Al-Ittihad, que acumulaba diez partidos sin perder, con ocho victorias y solo dos empates.

El Al-Ittihad se quedó en 26 puntos, con los que sigue liderando la clasificación por ahora, mientras que el Al-Hazm sumó 16 puntos y escaló hasta la novena posición.

Anuncios

El Al-Ahli cae ante el Al-Riyadh

Lo llamativo es que su vecino y eterno rival, el Al-Ahli, no aprovechó el tropiezo del Al-Ittihad para acercarse a él, sino que cayó en la misma trampa al sufrir su primera derrota de la temporada en el campo del Al-Riyadh, por 2-0.

Anuncios

El partido estuvo marcado por la brillante actuación de Battal Al-Harthi, que abrió el marcador para el Al-Riyadh en el minuto 39, antes de que Bather Al-Rashidi sentenciara el encuentro en el séptimo minuto del añadido de la segunda parte.

También es la primera derrota del Al-Ahli en la presente temporada de la Liga Élite Jawwy, tras diez partidos con seis victorias y cuatro empates.

Anuncios

Con esta derrota, el conjunto de Yeda se quedó en 22 puntos y bajó a la tercera posición de la clasificación, mientras que el Al-Riyadh le arrebató el segundo puesto tras alcanzar los 24 puntos, a dos del líder, el Al-Ittihad.

El Al-Taawoun le quita el puesto al Al-Fateh

Anuncios

En uno de los partidos más destacados de la 11.ª jornada, el Al-Taawoun logró una victoria importantísima por 0-2 en el campo del Al-Fateh, en el estadio auxiliar n.º 2 de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah bin Jalawi de Al-Ahsa.

Yousef Al-Nahdi abrió el marcador para el Al-Taawoun en el séptimo minuto, y Abdulmajeed Sharif añadió el segundo gol en el minuto 22.

Anuncios

La victoria cambió el panorama de la Liga Élite Jawwy, ya que aupó al Al-Taawoun hasta la cuarta posición con 21 puntos, uno más que el Al-Fateh, que salió de los cuatro primeros puestos y cayó a la sexta plaza.

Pero lo más interesante es que al Al-Taawoun aún le quedan dos partidos aplazados, lo que significa que podría alcanzar el liderato con 27 puntos, uno más que el Al-Ittihad, si consigue ganar ambos.

Anuncios

El Al-Hilal se acerca a los cuatro primeros puestos

Lo mismo puede decirse del Al-Hilal, que logró una victoria importantísima por 1-2 en el campo del Al-Qadsiah, en el estadio del Al-Nahda en Dammam.

Anuncios

El Al-Hilal se adelantó pronto, en el minuto 14, por medio de su delantero tunecino Louay Al-Obaidi, y Ahmed Ali añadió el segundo gol en el minuto 56.

Abdulrahman Ibrahim marcó el único gol del Al-Qadsiah en el cuarto minuto del añadido de la segunda parte, pero no fue suficiente para remontar.

Anuncios

La victoria eleva al Al-Hilal hasta los 20 puntos, con los que ocupa la quinta posición de la clasificación, a seis puntos del líder, el Al-Ittihad, y con dos partidos aplazados por disputar, lo que significa que podría igualar su puntuación si consigue ganar ambos.

Por su parte, el Al-Qadsiah prolongó su mala racha reciente y se quedó en 11 puntos, con los que ocupa la decimoquinta posición de la clasificación.

Anuncios

El Al-Nassr arranca los puntos al Al-Ettifaq

En otro partido, el Al-Nassr consiguió una victoria muy trabajada por 0-1 ante el Al-Ettifaq, en el estadio de este último en Dammam.

Anuncios

El único gol del Al-Nassr lo marcó Fawaz Al-Mashhour, cuando se cumplían tres minutos de la segunda parte.

La victoria eleva al Al-Nassr hasta los 17 puntos, con los que ocupa la séptima posición en la clasificación de la Liga Élite Jawwy, y aún tiene dos partidos aplazados por disputar.

Anuncios

Por su parte, el Al-Ettifaq bajó a la décima posición de la clasificación tras quedarse en 15 puntos.

Resultados del resto de partidos de la Liga Élite Jawwy

Anuncios

En el resto de partidos de la 11.ª jornada de la Liga Élite Jawwy, el Al-Faisaly ganó por 1-2 en el campo del Al-Watan, mientras que el Al-Jabalain se impuso por 1-0 al Al-Kholood.

El Damac y el Al-Orobah firmaron un empate a dos en un partido muy disputado, mientras que el Al-Khaleej se impuso por 3-1 al Al-Ansar.

Anuncios

El Al-Wehda también ganó por 2-0 al Al-Okhdood, mientras que el Neom goleó por 0-4 en el campo del Al-Fayha, y el último partido de la jornada terminó con la victoria del Al-Najma sobre el Al-Tadamon por 4-2.

Resumen de la 11.ª jornada de la Liga Élite Jawwy

Anuncios

En la 11.ª jornada de la Liga Élite Jawwy se disputaron 12 partidos, de los cuales 11 terminaron con la victoria de uno de los dos equipos y solo uno acabó en empate.

Hubo goles en todos los partidos, ya que ninguno terminó con empate a cero, y la victoria más abultada fue la del Neom ante el Al-Fayha por 0-4.

Anuncios

En los 12 partidos se marcaron 35 goles, una media cercana a los tres goles por encuentro, una cifra elevada.

Puede decirse que Ghali Al-Shammari, jugador del Neom, fue la gran estrella de la jornada, tras firmar un nuevo hat-trick con el que llevó a su equipo a la goleada por 0-4 ante el Al-Fayha.

Anuncios

En la clasificación general, el senegalés Amadou Diang, delantero del Al-Hazm, se colocó en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga Élite Jawwy esta temporada con 9 goles, empatado con Musa Adam, estrella del Al-Ahli.

Ambos superan a cuatro jugadores con 8 goles: Mohammed Al-Eisa, estrella del Al-Ettifaq; Ammar Al-Ghamdi, delantero del Al-Ittihad; Jefferson Ramos, jugador del Al-Fateh, y Abdulmajeed Sharif, estrella del Al-Taawoun.