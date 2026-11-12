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Un informe periodístico inglés reveló este jueves la reacción de los jugadores del Manchester United tras conocer la decisión de destituir al director técnico, Michael Carrick.

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Manchester United anunció este jueves la salida de Michael Carrick de su cargo como entrenador del equipo, tras el decepcionante inicio de los Diablos Rojos en la presente temporada y su presencia en los puestos de descenso, confirmando su intención de nombrar a un nuevo técnico permanente lo antes posible, en medio de informaciones sobre un acuerdo con el argentino Mauricio Pochettino.

Manchester United afirmó, en un comunicado oficial, que había llegado a la difícil decisión de la necesidad de realizar un cambio a nivel de la dirección técnica, ante la falta de obtención de resultados acordes con sus ambiciones.

Según el periódico "The Sun", los jugadores del Manchester United quedaron desconcertados y sorprendidos ante la postura del club respecto al entrenador Michael Carrick, ya que una fuente señaló: "Nadie dijo una sola palabra".

Carrick, que será sustituido por Mauricio Pochettino, dirigió los entrenamientos con normalidad ayer miércoles junto a su cuerpo técnico.

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El equipo sufría una falta de jugadores por la ausencia de varios de ellos al incorporarse a sus selecciones nacionales, pero los entrenamientos continuaron con normalidad.

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Una fuente declaró al periódico: "Muchos de los jugadores están ausentes, pero aquellos que estaban presentes siguieron jugando con normalidad. Es algo extraño. Nadie dijo una sola palabra, a pesar de todo el ruido y las especulaciones".

Y añadió: "Los jugadores están tan desconcertados como cualquiera respecto a lo que está ocurriendo. Esto resume la situación del Manchester United en este momento y cómo se gestiona el club".

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Carrick fue relevado oficialmente de sus funciones este jueves después de que el propietario Avram Glazer aprobara la decisión y diera luz verde para presentar una oferta oficial al entrenador de la selección estadounidense, Pochettino.

Carrick fue visto llegando a la ciudad deportiva del United en Carrington poco antes de las ocho de la mañana, pero se marchó solo dos horas después tras una reunión cara a cara con los responsables del United.

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Ese fue el final de una larga saga en la que Carrick dirigió varias sesiones de entrenamiento mientras las cosas estaban claras.

El contrato del exentrenador del Tottenham y el Chelsea, Pochettino, de cuatro años de duración y que firmó con Estados Unidos en verano, incluye una cláusula de rescisión de 7,4 millones de libras esterlinas.

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Una factura desorbitada por el cambio de entrenadores

La factura de indemnizaciones del Manchester United por contratar y destituir a entrenadores y directores deportivos ha superado los 100 millones de libras esterlinas desde la retirada de Sir Alex Ferguson, en caso de que Mauricio Pochettino sustituya a Michael Carrick.

La contratación de Pochettino y la destitución de Carrick elevarían probablemente la factura de indemnizaciones pagada por el Manchester United a lo largo de los últimos 13 años desde la marcha de Ferguson a algo más de 108 millones de libras esterlinas, según informó el periódico británico "Telegraph".

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El periódico señaló que se trata de una cantidad enorme para un club que ha prescindido de 322 empleados durante los últimos dos años para reducir costes, teniendo en cuenta que el Manchester United acumuló pérdidas de 444 millones de libras esterlinas a lo largo de las últimas siete temporadas.