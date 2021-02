Los resultados que salvan a Colo Colo, U. de Chile, Audax, La Serena, Coquimbo y Curicó en la última fecha

La jornada 33 dejó un descendido y un 'fijo' para la promoción si hay: en la final, bajará otro y se confirmará qué tabla se mueve. Hay 7 en riesgo.

ESPECIAL CALCULADORA

Son dos los que conocen parte de su futuro, siete que pelearán por los dos cupos que faltan en las tablas del descenso y diez salvados que ya son parte de la Primera División de Chile de 2021. Iquique está en la B tras el 1-1 en Santiago frente al Audax Italiano y la Universidad de Concepción -que 'tomará palco esperando rival' recibiendo al tricampeón- jugará el playout merced al empate decisivo de Maximiliano Quinteros en Valparaíso siempre y cuando el Dragón no sea último: así, se iría sin importar lo que pase, pues no puede remontar desde el lugar 17. Así se salvarán los que aguardan por su suerte en la tabla de promedios y en la acumulada:

La igualdad contra Cobresal privó a los dirigidos por Gustavo Quinteros de la salvación. Ganando en Rancagua a O'Higgins zafará, pero si empata necesitará que La Serena le gane al Audax Italiano. Si pierde, solo evitará la promoción si se da un 1+1: mejor resultado de Coquimbo vs. Palestino que el de Iquique ante Wanderers.

Universidad de Chile dejó escapar la victoria en Curicó (0-0) y necesita sacar, ante Antofagasta, un mejor o igual resultado que el de los Torteros -van a La Calera- para salir de toda opción de promoción. Si no puede, el León aguarda por un mejor o igual resultado de Iquique (vs. Wanderers) que Coquimbo (vs. Palestino) para que no corra la ponderada. La tercera opción es que Audax le gane a La Serena, porque necesitarán mínimo empatar si ganan los Granates.

¿CURICÓ PUEDE?

Es todo viceversa que los de Dudamel tras el 0-0. Sigue debajo y necesita un mejor resultado (vs. ULC) que el que pueda sacar la U (vs. Antofagasta). O, claro, que no corra la ponderada con un mejor resultado de Iquique (vs. Wanderers) que Coquimbo (vs. Palestino) o que Audax supere a Serena.

¿AUDAX ESTÁ TAN COMPLICADO?

Audax Italiano rescató el empate -frente a Iquique- que lo mantuvo emparejado con Colo Colo pero con mejor diferencia de goles. Consiguiendo un mejor resultado que el Cacique (va a La Serena y el Albo a Rancagua) evitará la promoción. Si pierde, necesita el mismo 1+1 que los de Macul: mejor resultado de Coquimbo vs. Palestino que el de Iquique ante Wanderers para que corra la ponderada.

¿LA SERENA LOGRA EL OBJETIVO?

Con 40 al Papayero le basta para evitar todo riesgo -en la acumulada-. Llega a esa línea con una igualdad. El problema es que si pierde con Audax quedará debajo de la U y Curicó y se aferrará a que corra la anual -pues sería 16º en los promedios-, con un mejor resultado de Iquique (vs. Wanderers) que Coquimbo (vs. Palestino).

EL MANO A MANO DE COQUIMBO

El Pirata irá a la promoción si supera a Iquique en la anual. Para ello, tiene dos caminos: empatar contra Palestino y que Iquique pierda frente a Wanderers; ganarle a Palestino y que Iquique no le gane a Wanderers.

EL DILEMA DEL CAMPANIL

Pese a que no se juega nada directamente frente a la UC, si Iquique saca ante Wanderers un peor resultado que Coquimbo contra Palestino, el Campanil bajará porque se correrá la tabla ponderada.

Los partidos

Sábado 13 18:30 U. de Chile - Antofagasta

Sábado 13 18:30 U. La Calera - Curicó

Domingo 14 10:30 U. de Conce - U. Católica

Domingo 14 18:00 Iquique - Santiago Wanderers

Domingo 14 18:00 O'Higgins - Colo Colo

Domingo 14 18:00 Palestino - Coquimbo

Domingo 14 18:00 La Serena - Audax Italiano