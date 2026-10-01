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Christian Guinin
Traducido por

¡Resuelta la cuestión del capitán! Jürgen Klopp, al parecer, coloca a una estrella del Bayern de Múnich en el once inicial

UEFA Nations League A
S. Gnabry
J. Klopp
Alemania vs Serbia
Alemania
Serbia

Tras la marcha de Joshua Kimmich, no estaba claro quién debía asumir el brazalete de capitán en la selección alemana contra Serbia. Sin embargo, Jürgen Klopp ya habría tomado una decisión.

Según informa Bild, el veterano del Bayern de Múnich Serge Gnabry llevará este jueves por la noche el brazalete de capitán de la selección alemana en la Allianz Arena.

Por lo tanto, el jugador de 31 años también estará en el once inicial contra Serbia. Con 61 partidos internacionales, Gnabry es además el jugador más experimentado de la actual plantilla de Klopp.

En la rueda de prensa del miércoles, el seleccionador aún había mantenido en secreto la respuesta a la pregunta sobre el capitán. No reveló qué jugador asumiría ese papel.

Normalmente, el compañero de Gnabry en el Bayern, Joshua Kimmich, es el capitán habitual del equipo de la DFB, pero Klopp ya no convocó al centrocampista para la segunda parte de los partidos internacionales contra Serbia y Grecia, por lo que abandonó la concentración.

Gnabry, en cambio, fue uno de los seis jugadores a los que se les permitió quedarse en la selección alemana también después de los dos primeros partidos de Klopp. Ante Holanda (1:1) y Grecia (0:1) entró como revulsivo.

El equipo de la DFB está casi obligado a ganar tras sumar solo un punto en dos partidos contra Serbia. En caso de derrota, amenaza el descenso a la Liga B, lo que podría tener consecuencias de cara al sorteo para la clasificación de la Eurocopa 2028.

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