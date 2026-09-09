Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló sobre varios temas antes del partido de su equipo ante el Feyenoord esta noche, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa.

El estadio Camp Nou acoge esta noche el duelo entre Barcelona y Feyenoord, dando así comienzo a su recorrido en la Liga de Campeones de Europa.

Antes del partido, los directivos de ambos clubes se reunieron para el tradicional almuerzo de directivas, en un ambiente sumamente cordial.

El presidente del club, Joan Laporta, encabezó la delegación del Barcelona hasta el restaurante, un lugar habitual para el almuerzo previo a los partidos de la Liga de Campeones. También asistieron el vicepresidente Rafa Yuste y los miembros de la junta directiva Josep Ignasi Macià, Miguel Camps, Carles Ayats y Jaume Santiveri, así como un representante de la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

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A su llegada al almuerzo con los directivos del Feyenoord, que también estuvo bien representado en este encuentro, el presidente del Barcelona habló extensamente sobre distintos temas.

La Liga de Campeones, primer objetivo del Barcelona

Laporta explicó, en declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo", que la Liga de Campeones es el principal objetivo de la temporada, y elogió mucho a Lamine Yamal, uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro tras su magnífica temporada con el Barcelona y la selección española.

Dijo: "Nuestro objetivo es ganar el título de Liga por tercera vez consecutiva, lo cual es un logro excepcional. Nuestro objetivo también es ganar el título de Copa, algo maravilloso. Nuestro objetivo es ganar la Supercopa para confirmar nuestro valor a mitad de temporada y demostrar que estamos aquí para competir por el título de Liga".

Y continuó: "Y, por supuesto, este año buscamos ganar la Liga de Campeones. Si me preguntan por el objetivo principal, responderé que sí, es la Liga de Campeones".

El Balón de Oro

Sobre el Balón de Oro, Laporta dijo: "El Barcelona es un club único en el mundo, y estas candidaturas que hemos obtenido para jugadores, entrenadores y el club en su conjunto son una buena prueba de ello. Estamos sumamente orgullosos. Los jugadores del club deben estar agradecidos al Barcelona por todo lo que les ofrece".

Y añadió: "Los jugadores del Barcelona son mis favoritos. Estaría muy feliz si ganara un jugador del Barcelona".

Laporta elogia a Lamine Yamal

Sobre Yamal dijo: "Es un jugador asombroso. Posee un talento excepcional, es un genio, y creo que su candidatura al Balón de Oro es merecida con creces. Tiene un talento y una madurez extraordinarios para su edad. Siendo capitán".

Y prosiguió: "También diré una cosa, siento lástima por algunos jugadores que también podrían haber sido capitanes, como Gavi, por ejemplo, que tiene un historial repleto de logros. Esta es una decisión de los jugadores y de Hansi Flick, y creo que es una decisión muy acertada. Me da pena cuando hablamos de las candidaturas y no encontramos a Pedri ni a Raphinha entre los candidatos. Creo que también merecieron ser candidatos al Balón de Oro; es su talento el que los hizo merecedores de la candidatura".

Las críticas del Real Madrid al arbitraje

A Joan Laporta también se le preguntó por las críticas del Real Madrid al arbitraje tras su derrota ante el Real Betis, un tema sobre el que el presidente del Barcelona quiso evitar cualquier posible polémica.

Dijo: "Estamos muy ocupados e ilusionados con el Barcelona. Hemos reunido el equipo ideal del Barcelona. Deco ha hecho un trabajo excepcional, junto a Bojan y toda la comisión deportiva. Deco dirige el equipo con maestría, y Bojan y Alejandro trabajan en perfecta coordinación con Deco y Hansi Flick".

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Y concluyó con un tono muy tranquilo: "Juntos, hemos logrado formar un equipo tan competitivo. Lo que más nos ilusiona es el Barcelona. En cuanto a lo que hacen los demás equipos, mientras no sobrepasen los límites del respeto y la armonía institucional que deben mantenerse, nosotros estamos en esta posición. Que los demás equipos hagan lo que consideren oportuno. Lo respetamos mientras no haya una transgresión evidente de lo que es normal en las relaciones entre clubes".