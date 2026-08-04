Un informe reveló un nuevo avance en las negociaciones que se están llevando a cabo entre el club Trabzonspor y la estrella egipcia Mohamed Salah, en medio del interés del club turco por cerrar el fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según el diario turco "61 Saat", las negociaciones entre ambas partes han llegado a una fase muy avanzada, ya que los directivos del Trabzonspor esperan la respuesta definitiva de Salah, de cara a completar el fichaje de forma oficial.

Añadió que la primera petición de Mohamed Salah a la directiva del Trabzonspor consistió en recibir por adelantado una parte de su salario, una solicitud que el club turco aceptó de inmediato para acercar posturas entre ambas partes.

El diario explicó que, en caso de no producirse ningún contratiempo negativo, se enviará un avión privado a Grecia mañana miércoles para trasladar al capitán de la selección de Egipto a Estambul, antes de dirigirse a la ciudad de Trebisonda para completar los trámites de su traspaso.

El paso de fichar a la estrella egipcia generó un estado de entusiasmo entre la afición del club, ya que la directiva se prepara para organizar un recibimiento especial al jugador nada más llegar, en caso de completarse la operación.

El diario concluyó su informe señalando que la directiva del Trabzonspor comenzará a moverse para cerrar un fichaje ofensivo tras finalizar el asunto de la leyenda del Liverpool, ante su falta de convicción de que el delantero nigeriano Paul Onuachu sea suficiente para liderar la línea de ataque en solitario, previéndose que el presidente del club celebre una reunión con el técnico Fatih Tekke tras el término de la pretemporada para cerrar los nuevos fichajes.

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