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Varios informes periodísticos han desvelado qué hay de cierto en una posible operación de intercambio por la que el delantero del Newcastle United se marcharía al Al Ahli saudí para suplir la salida de su atacante inglés Ivan Toney en los próximos meses.

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Varios informes periodísticos habían asegurado que el club inglés ofreció al Al Ahli la contratación del delantero alemán Nick Woltemade, cedido en la Juventus, en una operación de intercambio por la que Ivan Toney se marcharía al Newcastle.

Sin embargo, Danny Bachmann, agente de Woltemade, desmintió rotundamente esas informaciones en unas declaraciones al canal saudí Al Arabiya a través de su web oficial, en las que las calificó de «tonterías».

«Son tonterías. Estamos centrados en la Juventus y, en esta etapa de su carrera, Woltemade solo jugará en las grandes ligas de Europa», afirmó Bachmann al respecto.

Woltemade juega en la Juventus esta temporada, ya que el Newcastle lo cedió durante el pasado mercado de verano con un contrato de una temporada, tras la cual regresará a St James' Park.

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Desde su llegada a la Juventus, el delantero alemán ha disputado 17 partidos, en los que ha marcado 5 goles y ha dado 4 asistencias.

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El paso a la Juventus se produjo después de que el futbolista de 24 años no lograra consolidarse en el Newcastle United la temporada pasada, tras llegar procedente del Stuttgart alemán a cambio de 69 millones de libras esterlinas.

Woltemade no consiguió suplir la marcha del delantero sueco Alexander Isak al Liverpool: con el conjunto inglés disputó 51 partidos, en los que marcó 11 goles y dio 5 asistencias.

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El nombre de Ivan Toney se ha vinculado con varios clubes de la Premier League en los últimos tiempos , sobre todo con el Newcastle United, dirigido por el técnico alemán Matthias Jaissle, que ya lo entrenó durante dos años en el Al Ahli.

Además, el futbolista de 30 años suena para el Manchester United, que busca un nuevo jugador para la línea de ataque, aunque la situación no parece clara tras el nombramiento del argentino Mauricio Pochettino como sustituto del inglés Michael Carrick en el banquillo.

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El Crystal Palace también se ha convertido en el último interesado en fichar al delantero inglés en los próximos meses, ya que necesita incorporar a un nuevo jugador en esa posición.

Este interés coincide con el nombramiento del técnico danés Thomas Frank para dirigir al conjunto londinense en la próxima etapa, en sustitución del entrenador francés Pierre Sage.

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Frank mantiene una estrecha relación con Ivan Toney, al que entrenó en el Brentford durante cuatro años completos, entre 2020 y 2024, antes de que el delantero inglés se marchara al Al Ahli en el verano de 2024.

Por su parte, Ivan Toney no descarta la idea de volver a la Premier League en los próximos meses, sobre todo por su deseo de asegurarse un puesto fijo en las convocatorias de la selección inglesa a las órdenes del técnico alemán Thomas Tuchel.