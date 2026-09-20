Se generó una gran polémica en torno a la decisión de no señalar un penalti a favor del Manchester United, contra el Fulham, pese a que el balón tocó la mano de Calvin Bassey.

Las repeticiones mostraron que hubo un contacto claro después de que Lisandro Martínez enviara el balón en dirección al defensa del Fulham en el minuto 86 del partido que terminó 1-1 el domingo.

En ese momento, el United perdía por un gol y luchaba por rescatar un punto.

El árbitro Peter Bankes indicó que el juego debía continuar, y sus compañeros árbitros lo respaldaron según el diario "The Sun".

Ahora, la Premier League ha mostrado total transparencia sobre el incidente mediante la publicación de un comunicado a través de su centro de partidos en la plataforma X.

También publicó la transcripción de la conversación entre Bankes, el árbitro asistente Dan Cook y Nick Hopton, el árbitro asistente de vídeo.

El comunicado señaló: "Se verificó la decisión del árbitro de no señalar un penalti a favor del Manchester United por un posible toque de mano de Bassey, y esto fue confirmado mediante la tecnología del videoarbitraje (VAR)".

El primer árbitro asistente, Cook, dijo a sus compañeros después de que el balón golpeara la mano de Bassey: "Está pegada a su cuerpo; le ha impactado, pero su brazo está pegado a su cuerpo".

Bankes respondió: "La decisión que se tomó sobre el terreno de juego es continuar el juego".

Hopton añadió: "Sus brazos están pegados a su cuerpo. Como se aprecia, se confirma la decisión de seguir jugando tomada sobre el terreno de juego, tal como se describió sobre el terreno de juego".

Se esperaba que fuera un día sombrío para el Manchester United después de que Martínez marcara por error un gol en propia puerta en la portería de Senne Lammens, quien carga con la misma responsabilidad, poco después de la hora de juego.

La frustración de su afición aumentó cuando se ignoró su protesta por el toque de mano y la reclamación de penalti, pero rescataron algo del partido cuando empataron en el minuto 89.







