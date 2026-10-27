¿Respuesta oficial británica: recibirá Harry Kane el título de caballero?

Un portavoz de la Oficina del Primer Ministro británico sembró la incertidumbre sobre la posibilidad de que Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, reciba el título de caballero tras convertirse en el primer inglés en ganar el Balón de Oro en 25 años.

El título de caballero es una alta distinción honorífica que el monarca británico (el rey o la reina) concede a las personas en reconocimiento a sus logros destacados y a sus grandes servicios al país en diversos ámbitos como el deporte, el arte, la ciencia y la labor benéfica.

El capitán de la selección de Inglaterra había recibido la felicitación del primer ministro Andy Burnham tras ganar el máximo galardón individual del mundo del fútbol la noche del lunes, quien calificó el logro de Kane como "excepcional" y lo elogió por ser "un ejemplo magnífico para los jóvenes jugadores de todo el país".

En respuesta a una pregunta sobre si el jugador de 33 años podría recibir el título de caballero, un portavoz de la Oficina del Primer Ministro se abstuvo de confirmar que hubiera algo en preparación, según informó el periódico inglés "Metro".

Y afirmó: "Todo el mundo estará de acuerdo en que Harry Kane ha dado mucho al fútbol inglés, y este es un momento muy especial para él en el país. Pero, como de costumbre, no me adelantaré al proceso de concesión de distinciones".

El portavoz oficial también insinuó la posibilidad de que el capitán de la selección inglesa obtenga más títulos, y añadió: "Esperamos que pronto haya otro trofeo que celebrar con Inglaterra".







