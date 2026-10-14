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El joven astro español responde con hechos, no con palabras

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Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, respondió sobre el terreno de juego a las declaraciones del gabonés Mario Lemina, centrocampista del Galatasaray, después de dar dos asistencias en apenas 3 minutos con toques de gran creatividad, contribuyendo así a la victoria del conjunto catalán por 4-1 en el duelo que enfrentó a ambos equipos ayer martes, en el marco de la segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa.

El brillo de Yamal llegó en un partido cuyo ambiente ganó aún más emoción por unas antiguas declaraciones de Lemina que se remontan a agosto de 2025, cuando fue preguntado por el astro español y respondió con una frase que generó una amplia polémica: "¿Quién es Lamine Yamal? No lo conozco, yo conozco a Leroy Sané", unas palabras que volvieron con fuerza a la actualidad antes del enfrentamiento europeo entre Barcelona y Galatasaray

Y pese a que ha pasado más de un año desde aquellas palabras, la cercanía de la fecha del partido hizo que volvieran a difundirse a gran escala en los medios de comunicación y en las redes sociales, especialmente entre la afición del Barcelona, que consideró la declaración un menosprecio del talento de su equipo, aunque no quedó claro si el jugador del Galatasaray pronunció esas palabras en broma o si pretendía provocar a los seguidores del club catalán.

La historia no se limitó a las declaraciones que circularon antes del encuentro, ya que el inicio del partido fue testigo de un roce entre Lemina y Yamal, que derivó en un leve encontronazo entre ambos, antes de que el árbitro interviniera rápidamente para zanjar la situación y devolver la calma al césped.

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Este episodio elevó la temperatura del duelo, al coincidir con el regreso a la actualidad de las declaraciones del jugador del Galatasaray, de modo que todas las miradas se dirigieron hacia Yamal y su capacidad de responder dentro del campo, dado el gran interés que acompañó a las palabras de Lemina antes del inicio del partido.

La respuesta más destacada de Yamal llegó a través de su actuación sobre el terreno de juego, después de ofrecer destellos técnicos de gran nivel y dar dos asistencias en tan solo 3 minutos al comienzo de la segunda parte, contribuyendo a la amplia victoria del Barcelona en el feudo del equipo turco y confirmando una vez más su capacidad de marcar la diferencia gracias a sus habilidades y a su visión ofensiva.

Las repercusiones del encuentro no se detuvieron en la respuesta de Yamal dentro del campo, ya que Lemina se convirtió en objeto de las burlas de numerosos aficionados al fútbol en las redes sociales tras el partido, sobre todo después de que el jugador gabonés abandonara el terreno de juego sustituido apenas 5 minutos después del tercer gol del Barcelona.







