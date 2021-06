La respuesta de D'Onofrio a Riquelme: "Que se ocupe de Boca"

"Gallardo todavía no ganó un campeonato local", esgrimió Román y el presidente de River le contestó. "Yo fui campeón con Ramón Díaz", retrucó.

Juan Román Riquelme rompió un largo silencio y, como cada vez que lo hace, sus dichos no pasaron para nada desapercibidos. El mandamás del Consejo de Fútbol de Boca, además de referirse al mercado de pases, habló sobre los últimos cruces con River y, aunque destacó el trabajo de Marcelo Gallardo, remarcó que "todavía no pudo ganar un torneo local". Y quien recogió el guante fue ni más ni menos que Rodolfo D'Onofrio.

"No sé lo que dijo. Que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River. Yo gané un campeonato local en 2014 con Ramón Díaz, así que yo me voy contento, no tengo ningún problema. Y espero ganar éste también, que será el último de mi mandato", expresó el directivo en ESPN.

Por otro lado, el presidente hizo mención a la situación de Rafael Santos Borré, a quien se le termina el contrato y está pronto a emigrar ¿al fútbol alemán? "Ha cambiado el representante y han tomado contacto con nosotros. Quedamos en volver a hablar una vez que haya pasado la Copa América. Está en él la decisión. No llegaron ofertas concretas y siempre la version que tenemos de su entorno es que tampoco hay algo concreto", explicó.