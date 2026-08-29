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Respuesta definitiva: Kessié zanja su postura sobre el traspaso a la Juventus

Fichajes
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La emoción del mercado de fichajes

El marfileño Franck Kessié, exjugador del Al Ahly, ha definido su postura sobre un posible fichaje por el Juventus durante el actual mercado veraniego.

Según la cadena "Sky Sport Italia", Kessié comunicó al Juventus su rechazo a incorporarse a sus filas este verano.

Kessié quedó disponible para fichar como agente libre tras la finalización de su contrato con el Al Ahly el pasado mes de junio.

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El Juventus mantuvo negociaciones con los representantes del jugador durante más de un mes, y ambas partes celebraron una reunión directa en la ciudad de Milán a principios de esta semana.

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Parecía que el traspaso de Fabio Miretti al Beşiktaş había allanado el camino para la llegada de Kessié al Juventus; sin embargo, Gianluca Di Marzio, corresponsal de la cadena Sky Sport, informó de que el veterano centrocampista comunicó al Juventus que no se daban las condiciones adecuadas para cerrar la operación.

El diario "La Gazzetta dello Sport" había informado a principios de esta semana del interés también por parte de la Roma en fichar a Kessié.

El Juventus disputa esta noche su primer partido como local en la nueva temporada de la Serie A, cuando reciba al Parma en el Allianz Stadium.

El mercado de fichajes veraniego en la Serie A finaliza el 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 hora local.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

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