Javier Tebas, presidente de LaLiga, continuó con la escalada frente al Real Madrid después de responder al contundente comunicado que el club blanco emitió en su contra, subrayando que defender los intereses de todos los clubes no significa someterse a la visión del club más poderoso, e insistiendo en su apego a la independencia a la hora de fijar sus posiciones.

La crisis apenas tardó algo más de dos horas entre la publicación del comunicado del Real Madrid y la respuesta de Tebas, quien también eligió sus cuentas en las redes sociales para responder, en un mensaje de tono duro que se centró en replicar a los puntos planteados por el club blanco.

Tebas escribió: "Defender los intereses de un club no significa asumir su discurso, y representar a todos no significa obedecer al más poderoso".

El presidente de LaLiga respondió a las críticas del Real Madrid al arbitraje diciendo: "Criticar una decisión arbitral es legítimo, pero convertir cada perjuicio que sufre un equipo en prueba de que existe una campaña de persecución es otra cosa".

También criticó el discurso emitido por el canal oficial del Real Madrid, diciendo: "Llevan años hablando de que existe una liga manipulada, jornada tras jornada... ¿Eso genera confianza o daña la imagen del fútbol español?".

Tebas: "La neutralidad no significa no tomar postura"

Tebas defendió sus posiciones, subrayando que tomar postura ante lo que considera una injusticia no contradice la neutralidad, sino que, según su visión, está ligado a la independencia en el ejercicio de sus funciones.

Y dijo: "Si por neutralidad entienden no tomar postura ante nada, ni siquiera ante lo que es correcto y lo que es erróneo, me están pidiendo que renuncie a mi responsabilidad. La independencia significa tomar las decisiones conforme a mis propios criterios, sin presiones ni sometimiento, y aplicar las mismas normas a todos y defender el interés común".

Y añadió: "Y eso significa tomar decisiones y anunciar posturas, aunque eso no le guste al Real Madrid".

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En su mensaje, Tebas rechazó la acusación de estar sesgado contra el club blanco, afirmando: "Defender los intereses de un club no significa asumir su discurso. Y representar a todos no significa obedecer al más poderoso. Hay que defender los intereses de la competición y los intereses de LaLiga".

Y concluyó su mensaje con una frase tajante: "No soy dueño de LaLiga, ni la gestionaré como si fuera propiedad de un solo club. Respeto a todos. Y no me someto a nadie".

El inicio de la escalada: el Real Madrid exige neutralidad

El Real Madrid había emitido un contundente comunicado antes de la respuesta de Tebas, en el que criticó sus declaraciones, con las que atacó al club, y sus críticas al arbitraje tras el derbi de Madrid.

El inicio fue con Tebas cuando escribió anteriormente: "Cuando no es Negreira, es el árbitro. ¡Basta ya de esta ceguera! La excusa habitual ya no se la cree nadie con un mínimo de sentido común", y también atacó el relato de que los árbitros son objetivo contra el Real Madrid, diciendo que creer que los árbitros "están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia", considerando que "apuntar a la existencia de una conspiración es más cómodo que explicar lo que ocurre sobre el terreno de juego".

Unas 10 horas después, llegó la respuesta del Real Madrid en un comunicado que incluyó críticas directas al presidente de LaLiga, en el que el club lo acusó de lo que describió como una "reiterada obsesión con el Real Madrid", y consideró sus últimas declaraciones "graves, incomprensibles e impropias de un responsable que asume sus responsabilidades".

El club también exigió, en una clara referencia a la posibilidad de cambiar la dirección de LaLiga, la existencia de un "responsable capaz de gestionar la competición y desarrollar todo su potencial, con el compromiso del deber fundamental de la neutralidad".

La cuestión de la "neutralidad" fue precisamente uno de los puntos más destacados que provocaron la respuesta de Tebas, haciendo que la relación, ya de por sí tensa, entre el presidente de LaLiga y el Real Madrid entre en un nuevo capítulo de escalada pública.

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