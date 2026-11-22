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Las declaraciones de Florentino Pérez en la Asamblea General del Real Madrid han desatado una nueva polémica con el Barcelona, después de que el presidente blanco presentara datos sobre las decisiones arbitrales desde la implantación del VAR, que, a su juicio, reflejan una clara diferencia entre ambos rivales a la hora de beneficiarse del arbitraje.

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Pérez pidió la dimisión de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y renovó sus críticas al Barcelona a raíz del caso Negreira, en alusión a lo que calificó como ayudas arbitrales recibidas por el club azulgrana. Al hablar de las estadísticas, el presidente del Real Madrid señaló que el Barcelona ha jugado 862 minutos en superioridad numérica durante la última década, mientras que su equipo presenta un balance negativo en este apartado, una diferencia que, en su opinión, merece una reflexión.

Pérez también se apoyó en el número de goles anulados por el VAR y explicó que al Real Madrid le han anulado 42 goles desde la implantación de la tecnología, frente a los 19 del Barcelona, antes de vincular estas cifras con lo que describió como la pasividad de LaLiga a la hora de abordar el problema.

El presidente blanco añadió que esta temporada hay 21 árbitros que fueron ascendidos gracias a Negreira, y se preguntó con indignación por qué es su club el que sufre persecución pese a lo que considera excesos arbitrales.

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Sin embargo, las cifras expuestas por Pérez no quedaron sin respuesta desde el entorno culé: varios periodistas afines al Barcelona salieron rápidamente a atacar al presidente del Real Madrid y a cuestionar la forma en que presentó estas estadísticas. Jota Jordi, tertuliano de «El Chiringuito», fue uno de los más críticos con Pérez y publicó un mensaje irónico en sus redes sociales: «Florentino llora en su asamblea por esta imagen».

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Jordi continuó su ataque contra el presidente madridista: «Florentino reclama lo que tuvo durante 100 años para ganar como estaban acostumbrados a ganar, y ahora lo necesitan y lo echan de menos: las ayudas. Lo siento, pero ¡se acabó ganar con goles en fuera de juego o con faltas!».

Y añadió: «Si el VAR hubiera existido desde hace 100 años, solo tendrían dos Champions League y 8 Ligas».

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Jordi no fue el único en responder a Pérez. Gerard Romero, presentador de «Jijantes FC», también entró en la polémica al considerar que las cifras expuestas por el presidente del Real Madrid revelan otra cara de la historia, y afirmó que, sin el VAR, habrían seguido produciéndose los errores arbitrales de los que se ha beneficiado el club blanco.

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Romero añadió: «Hay 42 goles anulados por el VAR al Real Madrid, frente a 19 al Barcelona. Bien, pueden seguir repitiendo estas cifras, pero deberían tener un poco de vergüenza, porque sin el VAR seguirían campando a sus anchas».

El Real Madrid venció con muchos apuros al Celta de Vigo por 2-1, gracias a un gol en el tramo final de Carlos Espí, y suma 33 puntos, empatado con su eterno rival, el Barcelona, líder de la clasificación, que se enfrenta esta tarde al Villarreal.

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