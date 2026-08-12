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¿Responderá la estrella marroquí? La afición del Lille rodea a Ayoub Bouaddi con mensajes conmovedores

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El jugador está muy cerca del Manchester City

La afición del Lille francés sueña con la continuidad del marroquí Ayoub Bouaddi, estrella del primer equipo, asediado por las ofertas de grandes clubes, encabezados por el Manchester City.

El portal "Foot Mercato" señaló que Ayoub Bouaddi está muy solicitado este verano por más de un club y que, mientras su nombre se vinculaba a grandes clubes europeos, encabezados por el Real Madrid, el jugador marroquí está cerca de fichar por el Manchester City.

El acuerdo entre el Lille y el Manchester City es inminente, aunque este último debe completar primero el traspaso de Rodri al Barcelona y, después, podrá presentar una oferta para hacerse con el centrocampista de 18 años a cambio de 100 millones de euros o más.

Aun así, algunos siguen albergando la esperanza de que el león del Atlas permanezca en el Lille, ya que la cadena RMC Sport informó de que Bouaddi recibió mensajes emotivos tras una prolongada sesión de firma de autógrafos con los aficionados del Lille este miércoles. Incluso algunos hinchas corearon: "Bouaddi al Lille, Ayoub se queda...", mensajes que repitieron los aficionados del Lille y los marroquíes.

 No cabe duda de que el joven se emocionó con estos mensajes, especialmente ante la cercanía de su marcha del Lille, pero la oferta inglesa podría cambiarlo todo en las próximas horas.

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