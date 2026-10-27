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El delantero del Bayern de Múnich Harry Kane ha sido coronado como el mejor jugador del mundo y ha puesto fin a 25 años de espera para que un inglés ganase el Balón de Oro. El futbolista de 33 años superó a Kylian Mbappe y Lamine Yamal en la pugna por el prestigioso premio, entregado en una deslumbrante gala en Londres. Su victoria desató celebraciones generalizadas y homenajes de figuras destacadas, encabezados por el príncipe Guillermo.

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Una noche histórica en Londres

La noche del lunes en el Palladium Theatre marcó un hito monumental en la historia del fútbol inglés. El delantero del Bayern de Múnich consiguió por fin el máximo galardón individual del fútbol, imponiéndose por poco a la superestrella del Real Madrid Mbappe y a la sensación del Barcelona Yamal. Acompañado por su esposa Kate en su ciudad natal, el futbolista de 33 años se convirtió en el primer inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001.

Para celebrar este logro histórico, el emblemático arco de Wembley se iluminó con un mensaje especial de felicitación. La victoria culmina una increíble trayectoria personal para el delantero nacido en Leytonstone y refuerza aún más su decisión de fichar por un club de la Bundesliga.

El reconocimiento de la realeza

Getty Images

El príncipe Guillermo encabezó las felicitaciones públicas en Instagram con grandes elogios para el capitán de la selección. El miembro de la familia real, que asumió el cargo de patrono oficial de la FA en julio de 2024 tras 18 años como presidente, ha apoyado de cerca al delantero en diversas campañas de salud mental y tras la dolorosa derrota de Inglaterra ante España en la final de la Eurocopa 2024.

«¡Enhorabuena a Harry Kane por ganar el Balón de Oro!», escribió Guillermo en las redes sociales. «Es un logro fantástico y muy merecido. Un capitán brillante, un jugador extraordinario y alguien que ha brindado tantos momentos inolvidables a los aficionados al fútbol de todo el mundo».

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Compañeros y comentaristas se suman a los elogios

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, destacó enseguida las asombrosas cifras de su capitán: 91 goles en 125 partidos internacionales. «¡Enhorabuena, Harry, por un merecido Balón de Oro!», declaró Tuchel. «Hace mucho que me quedé sin calificativos para describir tus actuaciones, pero me alegra ver que el mundo del fútbol te ha reconocido oficialmente. Convertirte en el primer inglés en recibir este enorme honor en 25 años lo hace aún más especial, y tenemos suerte de contar contigo como líder».

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Su antiguo compañero en el Tottenham Heung-min Son encabezó los homenajes de los jugadores en internet con este mensaje: «@harrykane se lo merece más que nadie, muchísimas felicidades, compañero». Las leyendas de Inglaterra Wayne Rooney, John Terry y Gary Neville expresaron la misma opinión en las redes sociales.

Por su parte, Jamie Carragher insistió en que el fichaje por un club de la Bundesliga fue el factor decisivo. «Estoy absolutamente encantado. Qué carrera ha tenido, qué jugador es y, como país, no tenemos suficientes ganadores del Balón de Oro», dijo a Sky Sports. «Mi excompañero Michael Owen fue el último en ganarlo, en 2001, así que la espera ha sido larga. Pero, con Harry Kane y, creo, Jude Bellingham, que ganará el Balón de Oro en el futuro, sí tenemos a dos de los mejores jugadores de su época. Estoy encantado por Kane y por el país».

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Carragher añadió: «Era un paso que necesitaba dar. Pensaba que quizá estaría obsesionado con el récord de goles de la Premier League, pero está obsesionado con los récords goleadores, no solo con ese. Además, le da una gran oportunidad de ganar la Champions League y de figurar entre los candidatos al Balón de Oro. Harry Kane no habría podido ganar el Balón de Oro si estuviera jugando en el Tottenham».

De vuelta a sus compromisos de club

Getty Images

Con el título de mejor jugador del mundo, Kane regresará ahora a Alemania con mayores expectativas sobre sus hombros. El Bayern de Múnich dependerá en gran medida de la excepcional capacidad goleadora de su referente para afrontar un exigente calendario nacional, con el objetivo de convertir su monumental éxito individual en títulos colectivos que tanto necesita.

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Además, Tuchel recurrirá sin duda a su capitán, en plena forma, mientras Inglaterra continúa su evolución táctica. Tras conseguir por fin el máximo galardón individual, Kane volverá rápidamente a centrarse en llevar a su club y a su selección a la conquista de grandes torneos.