Reservistas del 11 Deportivo se desmayaron en pleno juego ante Limeño

Los jugadores no habían comido, según se conoció tras el incidente.

Municipal Limeño goleó 7-0 a su par del 11 Deportivo, en la categoría de reservas del fútbol salvadoreño. Como toda situación en el fútbol de El Salvador, nada puede sorprender, y testigos afirman que escucharon a los jugadores decir que no habían desayunado ni almorzado, lo cual puede ser la razón de sus desmayos, razón por la cual se tuvo que suspender el partido.

Los jugadores se desplomaron en la cancha del estadio Ramón Flores Berríos y fueron auxiliados por elementos de la Cruz Roja, a medio partido que perdían con goleada de 7-0. En la primera fecha, la reserva del 11 Deportivo cayó 10-0 contra Alianza, en el estadio Cuscatlán.

Sobre esta situación, Roberto Campos, presidente del nuevo equipo de Ahuachapán, comentó: “A mi se me pasó un presupuesto de alimentación, transporte e hidratación. Pero creo que también es un tema que no solo se deba a la alimentación. Es un tema en el que se le tienen que sumar otros aspectos, como lo es la alta temperatura que hace en este lugar y dos, la no pretemporada que se hizo”.