La noche del entrenador José Mourinho no fue tranquila en el inicio del recorrido del Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa, pese a la difícil victoria ante el Inter de Milán (2-1) ayer martes, en el estadio Santiago Bernabéu.

Según el diario español "As", el técnico portugués se vio obligado a abandonar el banquillo en más de una ocasión para corregir los errores de sus jugadores y exigir más intensidad.

El resultado final no reflejó el descontento que mostró Mourinho desde la banda, ya que el conjunto blanco pudo haber perdido puntos valiosos.

La tensión que sintió el técnico portugués se reflejó en el momento en que el delantero Carlos Espí se preparaba para entrar al campo en los últimos segundos del partido.

El delantero saltó al terreno de juego en el tiempo de descuento, para reemplazar a Kylian Mbappé, y antes de su entrada se produjo una acalorada discusión entre Mourinho y uno de sus asistentes, según informó el diario español.

Mientras su asistente le daba las instrucciones a Espí, el técnico portugués lo agarró del brazo y lo reprendió, mostrándose visiblemente molesto.

Al entrenador del Real Madrid no le gustaron las instrucciones que recibía Espí, y mostró un enfado evidente, tal como captaron las cámaras de Movistar.

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