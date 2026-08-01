José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no dudó en dirigir duras críticas a sus jugadores tras el mal inicio de la segunda parte ante la Fiorentina.

El Real Madrid disputó un amistoso frente a la Fiorentina la noche del sábado, que terminó con un empate positivo por 2-2.

El conjunto merengue finalizó la primera parte con ventaja por 2-1, aunque desperdició numerosas ocasiones claras de gol.

Sin embargo, entró en la segunda parte de una forma completamente diferente, lo que le brindó a la Viola la oportunidad de igualar el marcador en el minuto 58 por medio de Moise Kean.

El diario AS señaló que Mourinho reprendió duramente a sus jugadores tras el mal comienzo del equipo en la segunda parte.

Explicó que el conjunto blanco entró en la segunda parte con cierta relajación y perdió el control del partido, lo que provocó la ira del técnico portugués.

Mourinho aprovechó la pausa destinada a la hidratación (Cooling Break) para dirigir una fuerte reprimenda a sus jugadores, exigiéndoles elevar el nivel de juego y recuperar la concentración.