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Reprimenda severa: Mourinho monta en cólera con los jugadores del Real Madrid

Real Madrid vs Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Amistosos
J. Mourinho
España

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no dudó en dirigir duras críticas a sus jugadores tras el mal inicio de la segunda parte ante la Fiorentina.

El Real Madrid disputó un amistoso frente a la Fiorentina la noche del sábado, que terminó con un empate positivo por 2-2.

El conjunto merengue finalizó la primera parte con ventaja por 2-1, aunque desperdició numerosas ocasiones claras de gol.

Sin embargo, entró en la segunda parte de una forma completamente diferente, lo que le brindó a la Viola la oportunidad de igualar el marcador en el minuto 58 por medio de Moise Kean.

El diario AS señaló que Mourinho reprendió duramente a sus jugadores tras el mal comienzo del equipo en la segunda parte.

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Explicó que el conjunto blanco entró en la segunda parte con cierta relajación y perdió el control del partido, lo que provocó la ira del técnico portugués.

Mourinho aprovechó la pausa destinada a la hidratación (Cooling Break) para dirigir una fuerte reprimenda a sus jugadores, exigiéndoles elevar el nivel de juego y recuperar la concentración.

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