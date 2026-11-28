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Una actuación individual histórica da una victoria contundente al maltrecho subcampeón francés y un regalo de bienvenida tardío a su nuevo entrenador.

Hay días en los que todo sale bien. Y otros en los que ocurre más bien lo contrario. En Lens, durante la temporada 2026/27, han vivido claramente más de los segundos: tras acabar segundo el curso pasado, el equipo está firmando una campaña más que irregular en la liga y es el que más goles encaja en la Champions League. Aún se recuerda el desastroso 1-9 sufrido en casa ante el Como hace unas semanas.

Fuera del campo, el panorama es tan convulso como dentro. Dino Toppmöller tuvo que marcharse tras menos de tres meses por disputas internas , y su sucesor, Yannick Cahuzac, no duró ni 60 días en el cargo. Llegó entonces Didier Digard, que debutó entre semana en la Champions League, pero no pudo frenar la mala racha que arrastraba el equipo y regresó de su visita al RB Leipzig con una derrota por 3-1 .

El sábado tampoco pintaban bien las cosas para el Racing Club. En Angers, Amine El Ouazzani adelantó dos veces al conjunto local ante el Lens (20', 48'). Entre ambos goles, Abdallah Sima había marcado el 1-1 frente a su antiguo club (43').

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Nada hacía presagiar entonces que el senegalés escribiría una página de la historia de la Ligue 1 en la segunda parte. El jugador de 25 años necesitó poco más de un cuarto de hora para convertir un 2-1 en un 2-5. Y para ello a Sima le bastaron cuatro toques: un disparo al palo largo para el 2-2 (64'), un remate raso para el 2-3 (70'), otro desde corta distancia para el 2-4 (76') y, por último, un cabezazo para establecer el definitivo 2-5 (81').

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Así completó su repóquer, apenas el segundo en los últimos 40 años de la Ligue 1, según informó la empresa de datos Opta. El último en marcar cinco goles en un partido había sido el brasileño Eduardo, que se desató con el Niza ante el Guingamp en 2014.

¿Qué dijo Abdallah Sima sobre su gran actuación?

«Es algo extraordinario. Yo solo quería marcar goles, pero la forma en que ha sucedido es extraordinaria. Lo recordaré para siempre», dijo Sima tras su gran actuación. «Doy las gracias a todos y a mi madre, que siempre ha estado ahí para mí. He pedido a todos que firmen el balón y lo guardaré bien. Pero es un balón del equipo, porque solo gracias a ellos he marcado los cinco goles».

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Con 17 puntos en doce partidos, el Lens presenta ahora un balance equilibrado y ha escalado hasta la mitad superior de la tabla. Sima suma ya seis goles en siete partidos.