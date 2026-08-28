Lamine Yamal vive un inicio de temporada sometido al más mínimo detalle, pero dentro de los muros del Barcelona la imagen es completamente distinta: ni preocupación ni críticas, sino una confianza absoluta en que la explosión del talento de Rocafonda es solo cuestión de tiempo.

El diario español "Marca" reveló que el cuerpo técnico, la directiva del club y el vestuario no otorgan ninguna importancia al hecho de que el joven extremo no haya marcado ningún gol hasta ahora esta temporada, ni consideran que su malestar por ser sustituido en el partido ante el Elche sea un indicio de bajón anímico alguno, un comportamiento al que ya se habían acostumbrado en temporadas anteriores.

El técnico Hansi Flick fue el primero en reconocer que Lamine aún no ha alcanzado su máximo nivel, pero lo defendió con firmeza tras el primer partido de la temporada, afirmando: "Sufría algunos dolores de cabeza, pero es un genio".

Y continuó: "Ha tenido tres semanas de vacaciones y ahora solo lleva unos días jugando; no estuvo en su mejor forma ante el Elche. Debemos intentar devolverle su plena forma física lo antes posible".

Y añadió: "Estoy contento de que jugara 60 minutos y participara en los dos primeros goles en el estadio Martínez Valero. Nos dio opciones para los cambios. Contribuyó de manera importante en el partido, trabaja duro, está mejorando, lo necesitamos, es un jugador increíble".

Unai y el poste privan al genio

Esta gran confianza se sustenta en lo que Lamine mostró frente al Athletic Bilbao, donde logró zafarse en repetidas ocasiones de la presión de los defensas del equipo vasco, los regateó por dentro y por fuera, puso a prueba sus capacidades en más de una ocasión y estuvo muy cerca de marcar.

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En la primera parte, obligó al guardameta internacional Unai Simón, elegido mejor jugador del partido, a lucirse al detener dos magníficos disparos de Lamine, antes de que el poste le privara de su primer gol de esta temporada en la segunda mitad.

En el club catalán existe la firme convicción de que Lamine Yamal brillará con fuerza esta temporada 2026-2027; es más, ya brilla con su rendimiento y sus movimientos. No hay preocupación alguna en el Barcelona, sino una confianza total y una tranquilidad absoluta en la joya de La Masia.