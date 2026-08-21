Según informa el Abendzeitung de Múnich, el Bayern presiona para una ampliación de dos años, hasta 2029, mientras que el propio Kane exige tres años. Al parecer, el club muniqués tampoco aspira a un compromiso de dos años más una opción por un tercero. Kane celebró a finales de julio su 33º cumpleaños. En caso de que su contrato terminara en 2030, tendría 36 años.

Al margen de este último escollo, todo sigue apuntando a un acuerdo entre ambas partes. Mientras tanto, según informaciones coincidentes, su salario bruto anual estimado, de unos 25 millones de euros, debería mantenerse aproximadamente igual.

El propio Kane anunció el lunes, el día de su primer entrenamiento con el equipo tras regresar de las vacaciones ampliadas por el Mundial, negociaciones “esta o la próxima semana”.

“Estamos superfelices de que esté con nosotros”, dijo entonces el miércoles el director deportivo Max Eberl, cuando el delantero inglés fue galardonado con la Bota de Oro como máximo goleador de Europa. “Ahora toca aclarar las condiciones, que también forman parte del fútbol. Pero creo que las perspectivas no son malas”. Kane está asesorado por su padre Pat y su hermano Charlie.

Harry Kane se siente completamente a gusto en el Bayern

“Soy bastante optimista con que Harry renovará con nosotros, lo que naturalmente sería una bendición para nosotros”, dijo también el patrón del club, Uli Hoeneß, en RTL/Sky. “Estas conversaciones suelen durar siempre unas semanas, unos meses, pero se están llevando a cabo a un nivel personal muy bueno”.

Kane se siente completamente a gusto en el Bayern y no busca marcharse. Su familia disfruta de la vida en Múnich. Y él mismo tiene en el Bayern la oportunidad de ganar por fin un gran título con la Champions League en la recta final de su carrera. Tras conquistar la Bota de Oro, Kane también está considerado como uno de los cofavoritos para ganar el Balón de Oro. El ganador será coronado el 26 de octubre en su ciudad natal, Londres.

Kane llegó en 2023 al Bayern procedente del Tottenham Hotspur por 95 millones de euros. Desde entonces ha ganado dos veces la Bundesliga y una vez la Copa de Alemania. En 147 partidos oficiales marcó 146 goles y dio otros 33.