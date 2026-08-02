A lo largo del domingo, el atacante, que en el Mundial de principios de julio había caído con Brasil ante Noruega en octavos de final (1:2), regresará a Madrid tras sus vacaciones por el Mundial. El lunes se incorporará a los entrenamientos y, por tanto, a la preparación para la nueva temporada; inmediatamente después, según el diario español AS, están previstas las conversaciones decisivas.

En primer lugar, Vinicius deberá sentarse con el nuevo entrenador Jose Mourinho, con quien le une un delicado antecedente que se remonta al escándalo racista en el duelo de Champions League del Real ante el exclub de Mourinho, el Benfica, en febrero. No obstante, entre ambos ya no habría mala sangre y Mourinho no querría renunciar a Vinicius bajo ningún concepto.

Cómo ve el propio jugador su futuro es algo que, tras la conversación con Mourinho, explicará finalmente de manera definitiva a los responsables del Real. Según se informa, el club madrileño exige una decisión rápida de Vinicius, para quien todo se reduce a dos opciones distintas: renovar con el Real o marcharse este mismo verano al Arsenal. Los blancos quieren evitar a toda costa que el brasileño se marche gratis en 2027, cuando expire su actual contrato.

La prima de fichaje, probablemente el punto clave en las negociaciones entre el Real Madrid y Vinicius Junior

Desde hace ya alrededor de un año y medio viene flotando la cuestión de si Vinicius ampliará o no su contrato en el Bernabéu. Aunque, en principio, el jugador de 26 años seguiría viéndose en el conjunto blanco, en las negociaciones han surgido obstáculos en el plano financiero. Sobre el alcance real de esos problemas ha habido una y otra vez informaciones dispares. Según un reciente informe de The Athletic, las posturas del club y del jugador siguen mostrando diferencias claras.

Getty Images

El prestigioso portal online desglosa con detalle la evolución de las conversaciones sobre una renovación contractual. Desde la primavera de 2025, el entorno de Vinicius insistiría en un paquete total que le reportaría casi 30 millones de euros al año. En él también estaría incluida una prima de fichaje, según The Athletic, el verdadero punto clave.

Y es que el Real no estaría dispuesto en ningún caso a aceptarlo, mientras que Vinicius lo vería como la única forma de ganar en total más que su superestrella compañera Kylian Mbappe. Y es que este recibió precisamente una prima de fichaje de ese tipo, y muy cuantiosa, garantizada cuando llegó libre en 2024 desde el Paris Saint-Germain a la capital española.

El Real Madrid ya no quiere mejorar su oferta de contrato a Vinicius Junior

Aunque en ocasiones se dice que Vinicius está dispuesto a rebajar sus exigencias para seguir en Madrid, hasta la fecha eso evidentemente no ha ocurrido. Queda por ver si ahora cede. La posición del Real, según coinciden las informaciones, está clara: no habrá mejora alguna. Así que Vinicius debe aceptar la oferta de renovación que tiene actualmente sobre la mesa o probablemente será vendido.

Y ahí entra en escena el Arsenal. Según The Athletic , los Gunners habrían aprovechado desde hace meses la incierta situación de Vinicius para sondear entre bastidores las condiciones marco de un posible megatraspaso. Hace poco, los medios ingleses informaron además de forma coincidente de que el Arsenal planea una oferta récord por Vinicius y quiere convertir al regateador en el jugador mejor pagado de la historia del club.

¿Se hará el Arsenal con Vinicius? "Mikel Arteta lo ama"

"Mikel Arteta lo ama", cita The Athletic a una fuente cercana al entrenador del campeón inglés, que subraya: "Si Vinicius no renueva, estaremos ahí". En el Arsenal serían conscientes de que hay muy pocos jugadores en el mundo capaces de dar una nueva dimensión al equipo, tan exitoso últimamente. Por eso, en Londres estarían dispuestos a romper la estructura salarial tradicional por Vinicius. En cualquier caso, en el club inglés habría optimismo respecto a poder cerrar el golpe, se asegura. Sobre todo porque, con solo un año de contrato restante, Vinicius podría salir quizá por debajo de su valor de mercado.

Getty Images

The Athletic interpreta, por su parte, la cautela del Arsenal en el pulso por el extremo del PSG Bradley Barcola, con quien los Gunners habían sido vinculados regularmente con anterioridad, como un indicio de que podrían tener con Vinicius un as todavía mayor bajo la manga. El internacional brasileño sería la opción 1a absoluta para reforzar el extremo izquierdo, una demarcación en la que el Arsenal querría incorporar este verano a otro jugador además de Christos Tzolis (llegó por 40 millones de euros procedente del Club Brujas como sustituto de Leandro Trossard, que se marchó al Besiktas).

Mientras tanto, el Real, muy oportunamente, ya tendría atado a Yan Diomande como posible sustituto de Vinicius. El subcampeón español ya habría alcanzado un acuerdo con el jugador de banda del RB Leipzig, aunque las negociaciones con el club de la Bundesliga están resultando complicadas. Según se informa, el Real tendría que poner sobre la mesa al menos 120 millones de euros de traspaso para hacerse con Diomande. El marfileño de 19 años, por su parte, no viajó ahora a la concentración de pretemporada en Austria, oficialmente por enfermedad según el RB. Sin embargo, de acuerdo con una información de Sky, Diomande ya se habría despedido mentalmente de Leipzig y tendría en cualquier caso como objetivo un traspaso al Real.