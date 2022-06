Se espera que el joven internacional español extienda su vínculo con los catalanes; aquí, todos los detalles.

Uno de los nombres propios del barcelonismo en estos días es el de Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como 'Gavi'. El chico revelación de la temporada pasada en el FC Barcelona tiene apenas 17 años y no sólo se antoja ya indispensable para los catalanes, sino también para la Selección española. Su contrato en el Camp Nou acaba en junio de 2023, por lo que la entidad azulgrana acelera para poder renovar cuanto antes a una de las más grandes apariciones del club en la última década.

Renovación de Gavi con el Barcelona: por qué no se anuncia, cuántos años de contrato firmaría, salario y cláusula de salida

Con contrato hasta junio del próximo año, se espera que el jugador vaya a continuar en la Ciudad Condal más allá de junio de 2023. Eso es precisamente lo que está buscando por estos días el Barcelona, aunque la propuesta económica de la entidad está todavía lejos de lo que pretende el agente de Gavi, el exfutbolista Iván de la Peña. De todas maneras, se entiende que podrían llegar a un acuerdo por un salario parecido al que se estableció con Ronald Araujo en la renovación firmada por el central uruguayo en abril de este año (seis millones de euros por temporada).

Si Gavi ya es buenísimo, imagínate cómo será cuando aprenda a atarse los cordones 😅 pic.twitter.com/mOoJkDKuia — GOAL España (@GoalEspana) April 3, 2022

Evidentemente, el talento y el carácter de Gavi no pasan desapercibido para los grandes clubes de Europa. Y no sorprende que haya equipos que le quieran fichar. Tal es el caso del Bayern Munich, conjunto alemán que le ofrece más dinero que el Barcelona. Esa es precisamenete una de las variables que maneja De la Peña a la hora de reclamar mejores condiciones para su representado.



Actualmente, Gavi percibe 100.000 euros por temporada, como los mejores jugadores del Juvenil y parte de los del filial. El agente de Gavi ha pedido seis millones, pero el Barça no quiere ofrecerle más de cuatro. Se espera que ese obstáculo económico se solucione y que Gavi extienda el vínculo con los catalanes durante seis temporadas más (podrían ser cinco), con la cláusula de salida ascendiendo a los 1.000 millones después de la firma.

Gavi, un volcán en erupción

El interior de pierna derecha fichó por el Barça a los 11 años, después de formarse en las categorías interiores del Betis. se incorporó al Alevín en la temporada 2015-16 y su progresión ha sido fulgurante, hasta convertirse en una de las perlas más serias de la Masia blaugrana.

El talento de Gavi, en 9 segundos 🇪🇸🇸🇪pic.twitter.com/qudn1ObS65 — GOAL España (@GoalEspana) November 14, 2021

En septiembre del año pasado, el canterano del Barcelona sólo había necesitado seis partidos en la élite para recibir la llamada de Luis Enrique Martínez. La Absoluta le esperaba con los brazos abiertos, aunque no fueron pocos los que criticaron, en ese momento, la arriesgada decisión del preparador asturiano.

El tiempo le dio la razón al ex técnico del Barcelona, que hace casi un año justificaba así la convocatoria de Gavi: "Lo que busco es refrendar lo que he visto. Cuando lo ves en partidos a este nivel te sorprende su rendimiento. Lo conozco desde hace tiempo porque está en la cantera del Barca y allí es una referencia. No tengo duda del rendimiento que va a dar en el futuro".

Gavi, con 17 años, ya tiene 10 partidos con España 😱 pic.twitter.com/QDbHxO7N59 — GOAL España (@GoalEspana) June 13, 2022

Y así fue. A Gavi le ovacionan cada vez que juega en el Camp Nou como azulgrana, y también con la Selección española, como ocurrió en junio de 2022 en La Rosaleda ante República Checa. Tras la victoria sobre los checos, Luis Enrique dejó una frase que describe al futbolista nacido en Los Palacios y Villafranca, una localidad a unos 30km de Sevilla.

"El Gavi de dentro del terreno de juego es un volcán en erupción. Es imposible que no haya un solo espectador en La Rosaleda que no haya disfrutado de lo que nos ha aportado. Juego entre líneas como nadie, se perfila para jugar y recibir con derecha e izquierda, se atreve, es osado, tiene gol, último pase, trabajo defensivo...", le definía el ex entrenador de la Roma. En el Camp Nou esperan que Gavi siga erupcionando por muchos años más.