Según la información del diario español AS, el internacional suizo figura en la lista del Real Madrid, los merengues, en caso de que fracasen las negociaciones para una renovación de contrato con el hasta ahora número uno, Thibaut Courtois (contrato hasta 2027).

Según esta información, Kobel ya habría sido ofrecido a los madrileños en el pasado, por lo que los responsables del conjunto blanco seguirían muy de cerca la situación del jugador de 28 años.

En Dortmund, Kobel todavía tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Recientemente, Sport Bild informó de que el BVB quiere seguir trabajando sí o sí con el guardameta suizo y, en consecuencia, le gustaría ampliar su contrato antes de tiempo.

En el equipo del técnico Niko Kovac, el jugador de 28 años es desde hace años el indiscutible número uno y ya ha disputado un total de 221 partidos oficiales con los aurinegros (282 goles encajados y 72 porterías a cero).

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¿Ampliará Gregor Kobel su contrato con el BVB?

No está claro hasta qué punto el propio Kobel está interesado en una renovación de contrato en Dortmund. En el pasado ha habido repetidamente rumores sobre el interés de grandes clubes europeos: entre otros, se dice que el FC Bayern de Múnich llegó a considerar al suizo como un posible sucesor de Manuel Neuer.

Un traspaso a la Säbener Straße lleva tiempo descartado, ya que el campeón récord de Alemania ya ha encontrado mientras tanto en Jonas Urbig a su príncipe heredero, aunque Kobel seguiría estando muy cotizado entre diversos clubes de la Premier League.