Compartir Sigue a GOAL en Google

El Barcelona sigue blindando el futuro de sus jóvenes talentos después de que uno de sus canteranos más destacados cerrara el acuerdo para un nuevo contrato en las últimas semanas, un paso que lo acerca a consolidar su sitio en el proyecto del primer equipo de Hansi Flick.

Anuncios

Según el diario «Mundo Deportivo», Xavi Espart, de 19 años, firmará su renovación con el Barcelona el próximo viernes en las oficinas del Spotify Camp Nou, en presencia del presidente del club, Joan Laporta. El nuevo contrato se extenderá hasta el 30 de junio de 2030, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para la renovación a principios del pasado mes de octubre, algo que el club catalán anunció oficialmente en su momento.

El anterior contrato de Espart vencía en 2028, pero su gran rendimiento con el primer equipo durante la presente temporada llevó a la dirección deportiva a moverse para mejorar sus condiciones de acuerdo con su nuevo estatus en la plantilla.

Lee también: logros y un punto débil, Sami Al-Jaber lee entre líneas las pruebas ante Corea y Uzbekistán

El joven futbolista se ha ganado un lugar en los planes de Flick después de debutar con el primer equipo la temporada pasada y de lograr, durante la pretemporada del curso actual, asentarse en la plantilla con el dorsal 12.

Anuncios Anuncios

Espart destaca por su capacidad para jugar tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, aunque su posición natural es el centro del campo, lo que le aporta versatilidad táctica en el sistema del Barcelona, sobre todo en la construcción del juego y en la asociación con los centrocampistas.

Related Topics

Espart ya había acaparado los focos en la Liga de Campeones al marcar un gol ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, en el partido que supuso su estreno goleador en la competición.

Antes de sufrir una lesión en el tobillo durante el Clásico ante el Real Madrid, el jugador había disputado 9 partidos esta temporada, 8 en LaLiga y uno en la Liga de Campeones, en los que firmó dos goles y dio dos asistencias.

Anuncios

Está previsto que Espart firme el nuevo contrato en el despacho de Laporta, antes de atender a los medios de comunicación y posar para las fotografías con una camiseta del Barcelona con el número 2030, en un acto que seguirá el protocolo habitual de las renovaciones de los jugadores del primer equipo.

Lee también: «¿Qué te lo impide, Don?», la provocación del Al Hilal que pone a Ronaldo ante el mayor reto del Al Nassr