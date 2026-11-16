René van der Gijp revela una llamativa conversación con Dévy Rigaux, directivo del Feyenoord: «Me dijo que…»

Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

René van der Gijp ha hecho una llamativa revelación en el pódcast KieftJansenEgmondGijp sobre los salarios de los futbolistas juveniles neerlandeses. Tras hablar con Dévy Rigaux, director técnico del Feyenoord, quedó claro que la situación es mucho más favorable para los jóvenes talentos de Bélgica.

«¿No deberíamos sentirnos afortunados por los futbolistas que hemos producido siendo un país pequeño?», comienza Van der Gijp, que no comparte la gran negatividad que a veces rodea al fútbol neerlandés.

«¿Y Bélgica no debería sentir lo mismo? ¿Sabes lo grande que es Bélgica? Y les dieron un auténtico repaso a los italianos. ¿No es increíble?», dice en referencia a la victoria por 4-1 de los Diablos Rojos en la Nations League el pasado domingo.

«Hace poco estuve hablando con Dévy Rigaux, el director técnico del Feyenoord. Me dijo que los chicos de quince, dieciséis y diecisiete años ganan más en Bélgica que en Países Bajos. Por eso el Club Brujas puede fichar sin más a alguien del Ajax o del PSV», revela Van der Gijp.

Anuncios Anuncios

Rigaux sabe de lo que habla, ya que trabajó en el Club Brujas entre 2009 y 2026. Primero fue entrenador de las categorías inferiores y después ocupó otros cargos técnicos, entre ellos el de director técnico. El verano pasado se incorporó al Feyenoord, donde sucedió a Dennis te Kloese.

Related Topics

«Pero me puse a pensar… Si el Ajax siempre hubiera fichado solo a los mejores jugadores de Bélgica, ¡habría tenido un once de talla mundial!», afirma Van der Gijp, entusiasmado con el talento de los vecinos del sur de Países Bajos. «Sin croatas, sin serbios…»

«Los belgas tienen jugadores buenísimos, también ahora. Tienen jugadores del Milan que se fueron allí siendo muy jóvenes».

Anuncios

El auge del fútbol belga también se refleja en la clasificación de coeficientes. Bélgica ya ha superado a Países Bajos y cada vez amplía más su ventaja. La reciente victoria del Club Brujas sobre el PSV en la Champions League es un claro ejemplo de ello.

La selección también está rindiendo a buen nivel. A las órdenes del seleccionador Mark van Bommel, Bélgica se clasificó para los cuartos de final de la UEFA Nations League. Normalmente, Países Bajos se unirá a ella después del lunes por la noche. Solo una derrota ante Alemania por nada menos que catorce goles de diferencia podría impedirlo.