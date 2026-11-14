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El exsegundo entrenador del Manchester United Rene Meulensteen ha instado al próximo técnico del club, Mauricio Pochettino, a prescindir del capitán Bruno Fernandes. El técnico neerlandés cree que los años de negatividad constante en torno a Old Trafford han pasado una factura considerable a la salud mental del mediapunta de 32 años.

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El nuevo entrenador afronta un dilema con la capitanía

Meulensteen aconsejó al argentino «dar salida» al centrocampista portugués después de que Pochettino firmara un contrato de dos años y medio para suceder a Michael Carrick. Destituido el 12 de noviembre, menos de seis meses después de asumir el cargo de forma permanente, Carrick pagó el precio de un pésimo inicio de temporada tras un decepcionante mercado de fichajes de verano. El nuevo entrenador podría acudir ahora al mercado de enero para cubrir las evidentes carencias de la plantilla que hereda.

Un exentrenador pide una nueva dinámica

A pesar de ganar la temporada pasada el premio al Jugador del Año de la PFA elegido por los futbolistas tras una brillante segunda mitad de campaña a las órdenes de Carrick, el capitán no ha logrado mantener con regularidad esa influencia esta temporada.

En declaraciones a talkSPORT, Meulensteen explicó por qué una separación definitiva podría beneficiar a todas las partes: «En cuanto a Bruno, ha prestado un servicio extraordinario al Manchester United durante muchísimos años. Este año no ha alcanzado el mismo nivel. Creo que, hasta cierto punto, quizá incluso se ha visto afectado psicológicamente por toda la negatividad que ha rodeado tanto al club como a él mismo.

«Para ser sincero, creo que ha dado mucho al club, pero no me entristecería demasiado que decidiera marcharse. Creo que hay muchas más personas, más jugadores, que deben irse, y necesitamos crear una dinámica diferente en el equipo».

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Las cifras individuales ocultan la crisis colectiva

Incluso entre las críticas a su rendimiento general, el centrocampista ha seguido siendo la principal fuente de creatividad de su equipo en la temporada 2026-27, con cuatro goles y dos asistencias en sus nueve primeros partidos de Premier League. Entre esas actuaciones destaca un triplete en la victoria por 5-2 ante el Ipswich Town, además de goles y asistencias decisivos contra el Sabah FK y la Roma en la Champions League.

Sin embargo, esas contribuciones no han impedido el peor inicio liguero del Manchester United en 40 años. Con una sola victoria en diez partidos de la máxima categoría, ocupa el 18.º puesto, en zona de descenso, y además ha caído pronto en la Carabao Cup y ha sufrido una dura derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. Mientras tanto, The Athletic informa de que el mediapunta rechazó recientemente una segunda oferta de renovación, por lo que su contrato actual expirará al final de la temporada.

El bloqueo contractual precede al bautismo en Anfield

Aunque Fernandes puede negociar un precontrato con clubes extranjeros a partir de enero, el United tiene una opción para ampliar su vínculo hasta 2028 y contempla al talento del Como Nico Paz como posible sustituto. Pochettino dirigirá primero los dos partidos de Estados Unidos contra Haití antes de empezar a trabajar en Manchester con muy poco tiempo para prepararse. Su etapa comenzará con una exigente visita al Liverpool, su acérrimo rival, en la Premier League el 22 de noviembre.