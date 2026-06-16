Renard lanza un reto: «No hay tiempo para pensar... este es mi objetivo ante Japón y Holanda»

Solo dos meses después de dejar la selección saudí, el técnico francés Hervé Renard regresa de urgencia al banquillo de Túnez para preparar la Copa del Mundo de 2026.

Renard asume el cargo tras la destitución de Sabri Lamouchi, después de la derrota 5-1 ante Suecia en la primera jornada.

Con 57 años, Riner viajará a México para incorporarse de inmediato a la concentración de las «Águilas de Cartago».

Asumir el mando de una selección en pleno Mundial es inusual, pero Renard se ha caracterizado por aceptar retos difíciles y encargos de última hora.

No es la primera vez que sustituye a Lamouchi: en 2014 tomó las riendas de Costa de Marfil y luego ganó la Copa Africana de Naciones.

En declaraciones a «Le Parisien», Renard afirmó: «Todo ha sucedido muy rápido desde la destitución de Sabri Lamouchi. No ha habido mucho tiempo para pensar».

Y añadió: «Daremos lo mejor de nosotros mismos ante Japón y luego ante Holanda, e intentaremos aprovechar nuestra oportunidad en la competición».

El diario destaca que estas palabras reflejan su estilo práctico, centrado en el trabajo sobre el terreno más que en promesas o planes futuros.

Tras perder el primer partido, Túnez necesita sumar puntos ante Japón el 21 de junio y frente a Holanda el 26 para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Para el técnico francés será su tercera selección en tres Mundiales consecutivos, tras dirigir a Marruecos en 2018 y a Arabia Saudí en 2022.

En 18 años al frente de selecciones, Renard se ha ganado fama de “rescatador”: ha dirigido seis equipos y conquistó la Copa Africana de Naciones con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015.

Su mayor logro mundialista fue la histórica victoria de Arabia Saudí 2-1 ante Argentina en 2022, una de las mayores sorpresas del torneo.

Renard estaba en Senegal cuando la Federación Tunecina lo llamó. De inmediato organizó un vuelo con escala en París hacia Monterrey, donde dirigirá su primera sesión apenas unas horas después de llegar.

Le acompañan Nicolas Baudouin (análisis de vídeo), David Baryak (preparación física) y Gilles Le Fluch (entrenamiento de porteros).

El reportaje concluye que, aunque Túnez solo tiene dos partidos para salvar su participación, estos desafíos son el terreno donde Renard siempre ha brillado.