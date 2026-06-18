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Tunisia Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Renard convoca a la estrella del fútbol tunecino para su nuevo desafío

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Experiencias locales y extranjeras...

La Federación Tunecina de Fútbol ha anunciado hoy el nuevo cuerpo técnico de la selección absoluta, que dirigirá a las «Águilas de Cartago» en la fase final del Mundial de 2026, a celebrar en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

La decisión llega tras la destitución de Sabri Lamouchi, después de la goleada sufrida ante Suecia (1-5), y el nombramiento del experimentado técnico francés Hervé Renard, con el objetivo de recuperar el rumbo de la selección tunecina en la Copa del Mundo.

El nuevo cuerpo técnico incluye profesionales locales y extranjeros:

Entrenador: Hervé Renard.

Entrenador adjunto: Frédéric Biancalini.

Entrenador de porteros: Gilles Fawash.

Preparación física: David Barriak y Anas Kazouz.

Análisis técnico y de rendimiento: Wahbi Khazri, Alexandre Kerfayan, Helmi Keshou y Anis Ben Melik.

Destaca la incorporación del exjugador tunecino Wahbi Khazri, segundo máximo goleador de la selección con 25 tantos, solo por detrás de Issam Jomaa. Ahora, en el cuerpo técnico, busca transmitir su experiencia y carisma a los jugadores.

Renard, de 57 años y con un palmarés brillante, busca aprovechar su experiencia para elevar el nivel de la selección tunecina. Ya llevó a Zambia y Costa de Marfil a ganar la Copa Africana de Naciones y clasificó a Marruecos para el Mundial 2018. y a Arabia Saudí al Mundial de 2022, antes de asumir Túnez para la edición de 2026.

En la segunda jornada, el 21 de junio, se medirá a Japón, y cerrará la fase ante Holanda el 26.

La afición confía en que este audaz cambio devuelva la confianza y el nivel histórico a las «Águilas de Cartago».

TunisiaFédération Tunisienne de Football﻿

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