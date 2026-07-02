Remko Pasveer (42) regresa por sorpresa a su antiguo club de la Eredivisie

Remko Pasveer, de 42 años, se une al FC Twente como agente libre para ser el tercer portero y asistente de entrenadores de porteros.

Tras quedar libre por su breve paso por el Heracles Almelo, con el que descendió la temporada pasada, su regreso ya es un hecho.

No llega como sucesor directo de Przemyslaw Tyton, ya que el club busca otro segundo portero, como Kayne van Oevelen, Jeffrey de Lange o Jesper Schendelaar. Su rol será el de suplente de confianza y mentor del grupo.

Para Pasveer, nacido en Enschede, es un regreso a casa: se formó en la cantera del Twente y jugó con el primer equipo entre 2004 y 2006. Después fichó por el Heracles Almelo como agente libre.

Tras su primera etapa en el Heracles, defendió la portería del Go Ahead Eagles, el PSV, el Vitesse y el Ajax. En verano de 2025 regresó al Heracles con la esperanza de ayudar al club a mantenerse en la máxima categoría, pero no lo logró.

Regresar al FC Twente era un deseo que Pasveer acariciaba desde hacía tiempo. En 2021 declaró: «Sí, ¿por qué no? Mi contrato vence y me gustaría seguir jugando. Si el FC Twente necesita un portero y yo no tengo club, todo es negociable».

Finalmente fichó por el Ajax, donde alcanzó los 100 partidos oficiales, y en los últimos seis meses disputó once encuentros con el Heracles.