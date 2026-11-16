Reiziger reacciona al llamativo debut de Oufkir con Marruecos tras su comentada decisión

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Michael Reiziger ha reaccionado en declaraciones a ESPN al debut de Ayoub Oufkir con Marruecos. El extremo había optado inesperadamente por los Leones del Atlas.

Durante mucho tiempo pareció que Oufkir elegiría a la selección de Países Bajos, pero el atacante del AZ comunicó recientemente a la KNVB su decisión definitiva de jugar con Marruecos.

Reiziger lamentó esa decisión. «Su ausencia se nota mucho. No solo es un buen futbolista, sino también una persona agradable dentro del grupo», dijo la semana pasada a ESPN.

El seleccionador no esperaba esa elección, ya que Oufkir le había dado su palabra y se había comprometido con Países Bajos sub-21 y, posiblemente más adelante, con la selección absoluta.

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«Que ahora elija a Marruecos tan poco antes de una eliminatoria tan importante duele, sí», dijo en Zeist. «No quiero dejar mal a Oufkir, porque es un buen chico con el que he trabajado muy a gusto, pero, desde luego, la forma en que ha ocurrido no ha sido la mejor», añadió.

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El viernes por la noche, Marruecos ganó 5-1 a Níger y Oufkir marcó el último gol. Reiziger señala que aún no ha hablado con su antiguo pupilo.

«Aunque ya no esté conmigo (en Países Bajos sub-21, nota de la redacción) y que para mí… Ya he explicado cómo me siento al respecto. Me alegra que haya marcado un gol en su debut», afirma.

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Reiziger recuerda que ya había dicho que siente mucho aprecio por «ese chico». «Me ha gustado trabajar con Ayoub, es fantástico dentro del grupo, así que también te alegras por él».

¿Le enviará un mensaje el seleccionador de 53 años al jugador del AZ? «¡Oh, por supuesto!». La relación tampoco se ha visto dañada por lo ocurrido la semana pasada. «La forma en que sucedió, desde luego, no estuvo bien».

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«Pero ya se ha dicho bastante sobre eso. Por lo demás, le deseas todo lo mejor para el futuro», concluye Reiziger, cuyo equipo volverá a enfrentarse el martes por la noche a Dinamarca sub-21 en el partido decisivo para la clasificación a la Eurocopa.