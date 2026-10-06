La selección neerlandesa sub-21 jugará en noviembre los play-offs por un billete para la Eurocopa. El seleccionador Michael Reiziger todavía no sabe si entonces podrá contar con Ruben van Bommel y Gjivai Zechiël, que recientemente debutaron con la selección de Países Bajos. «Son muy buenos jugadores que también pueden marcar la diferencia para nosotros».

Zechiël fue convocado por primera vez para este parón internacional por el seleccionador Xavi, que devolvió al centrocampista para el partido de clasificación para la Eurocopa contra la selección noruega sub-21. El jugador del Feyenoord terminó debutando más tarde con la Oranje absoluta.

«No sé si ahora mismo es un tema, porque ellos también lo han hecho muy bien en la selección de Países Bajos», declaró Reiziger en declaraciones a ESPN. El analista Marciano Vink considera que Reiziger debe hacer todo lo posible en la KNVB para recuperar a Van Bommel y Zechiël.

«Hablamos de ello semanalmente», asegura Reiziger. «Primero vamos a evaluar y a ver qué hace falta.»

Reiziger echa la vista atrás sobre una fase de clasificación agitada. La selección neerlandesa sub-21 terminó segunda por detrás de Noruega y, gracias al billete para los play-offs, sigue teniendo opciones de disputar la Eurocopa que se celebra el año pasado.

«Eso es una muestra de madurez. Pero si miras el partido de hoy: hemos creado tantas ocasiones que aun así no entraron. En realidad, así ha sido durante toda la fase», analiza Reiziger sobre los partidos de su equipo.

Reiziger ahora no desea otra cosa que alcanzar la Eurocopa. Ganar experiencia es menos importante. «Ganar también forma parte de la formación. Pero si miras cuántos chicos hemos aportado a la selección de Países Bajos. Luego se forman en sus clubes, pero tú intentas prepararlos. Para que, cuando lleguen allí, ya estén acostumbrados.»