Reiss elogia a Mohamed Salah: no hay nadie como él y nos llevará al título de la Conference

Thomas Reis, director técnico del Trabzonspor, elogió la actuación excepcional del astro egipcio Mohamed Salah después de que liderara a su equipo hacia una valiosa victoria a domicilio frente al KuPS finlandés por 4-2, en el estadio Tammelan, en Tampere, en el marco de la Conference League.

Salah firmó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Trabzonspor esta temporada, al ser decisivo con un gol y una asistencia que cambiaron el rumbo del encuentro a favor del conjunto turco.

Reis declaró, durante la conferencia de prensa posterior al partido: "Para ganar títulos necesitas en tu equipo a un jugador competitivo como Mohamed Salah. Nos llevará a ganar el título esta temporada, y lo siento a través de su rendimiento. Cuando me preguntas, diré que tiene la mentalidad que nos guía a todos en el Trabzonspor".

El entrenador alemán añadió: "Le dije al equipo que él es el organizador del juego, y por eso deben pasarle el balón donde sea que lo encuentren. Hoy nos resolvió el partido con uno de los mejores pases y con un gol que sentenció la victoria".

Reis no ocultó su gran admiración por el internacional egipcio, al asegurar que es un jugador excepcional e irrepetible.

Explicó: "Cada vez que toca el balón, sabes que va a hacer algo especial, y por eso estoy contento y agradecido con la directiva del club y con él personalmente como jugador por haber elegido este club para aportar en él".

Y cerró sus declaraciones diciendo: "No hay nadie como él, y ya no me sorprendo cuando hace cualquier cosa de manera perfecta, porque lo vi arrasar en una de las mejores ligas de Europa. Por eso sé que va a ofrecer una actuación destacada en cada partido".



