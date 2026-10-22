Thomas Reis, director técnico del Trabzonspor, lanzó varios mensajes tras la valiosa victoria por 2-0 ante el Hearts escocés en la segunda jornada de la Liga Europa Conferencia, desvelando la situación del trío formado por Benjamin Bouchouari, Batista Mendy y Folcarelli, y fijando el objetivo del equipo en la competición continental.

El gigante turco logró una victoria merecida en su terreno, pero Reis aseguró que el inicio no fue ideal y dijo en declaraciones a la prensa tras el partido: "Felicito al equipo y le doy las gracias. Tuvimos algunas dificultades en los primeros 15-20 minutos; después logramos imponer nuestro estilo de juego".

Y afirmó: "Fue una victoria merecida. Hablamos aquí de un centro del campo nuevo, no fue algo sencillo, pero conseguimos entrar en el ambiente del partido. Tim arrancó de titular por primera vez y dominamos por completo el desarrollo de la segunda parte".

Sobre la situación de Bouchouari y Mendy, que estuvieron ausentes de la competición en la Superliga turca durante semanas, Reis explicó que el regreso directo es muy complicado, diciendo: "Esta situación no es fácil para Benjamin ni para el resto de los jugadores; lo vimos también en el partido de Finlandia. Jugar en el once titular tras semanas de ausencia no es algo sencillo".

Y añadió el técnico alemán: "Mendy jugó hace una semana, ahora se sienten mejor, pero no les resulta fácil arrancar de forma directa; están dando lo mejor de sí".

En cambio, el técnico alemán se mostró muy contento por el regreso de Folcarelli tras una larga ausencia por lesión, añadiendo: "Estoy muy feliz por Folcarelli. Estuvo ausente durante mucho tiempo y hoy tuvo la oportunidad de jugar como titular. Veremos qué decisiones se tomarán respecto a todos los jugadores en el futuro".

Y sobre el secreto para mantener la cohesión del equipo a pesar de la feroz competencia por los puestos titulares, Reis subrayó: "Entrenamos a diario, tenemos normas y un equipo fuerte dentro y fuera del campo. No es algo fácil; todos quieren jugar y hay quien se siente incómodo cuando está en el banquillo, pero creo que estamos unidos y miramos hacia adelante".

Reis cerró sus declaraciones desvelando la ambición del equipo en la Liga Europa Conferencia, diciendo: "Nuestro inicio europeo fue acertado. Debemos seguir siendo humildes y continuar con el trabajo duro; ese es nuestro objetivo. Nos espera un partido importante en la liga y después nos centraremos en el próximo partido. Siempre miramos hacia el próximo partido".



