Reinoso no quiere perderse el clásico boliviano

El delantero colombiano se siente recuperado de la lesión que padece y quiere ser titular en The Strongest que el sábado se mide a Bolívar.

El delantero colombiano-boliviano Jair Reinoso no quiere perderse por nada el clásico de este sábado, así que hará lo posible para recuperarse a tiempo del dolor en el pecho que padece y así ser tomado en cuenta por Mauricio Soria que alista el once titular de The Strongest.

Reinoso está mucho mejor, tanto anímicamente como de salud, está con ganas de reaparecer en el Tigre y marcar los goles que le den el triunfo a su equipo en el clásico paceño.

“Estoy bien, de a poco estamos recuperando, yo voy a estar listo el sábado, pero el profe verá que es lo mejor para el equipo”, dijo Reinoso tras el entrenamiento en Achumani.

El delantero es una pieza importante en el esquema del atigrado, desde que comenzó el torneo no fue cambiado, tanto en la era de Pablo Escobar como la de Mauricio Soria.

“Siempre vemos a Bolívar como todo el fútbol boliviano, juega bien, por algo están arriba y por algo son campeones, va a ser un partido muy lindo pero a la vez duro”, agregó el jugador nacido en .