Reinaldo Rueda presentado en Colombia: "Por encima de la camiseta y colores no hay nada"

El nuevo director técnico de la Selección entregó sus primeras reflexiones y detalles de lo que será su segundo ciclo.

Pensó cada respuesta e incluso se le vio tomando notas en algunas preguntas. Se alejó de cualquier polémica respecto a lo sucedido en las últimas dos fechas de la Eliminatoria, agradeció el trabajo previo de Carlos Queiroz y mostró sus primeros aportes como nuevo timonel.

Reinaldo Rueda Rivera fue presentado oficialmente como director técnico de la Selección en conferencia de prensa, junto al presidente de la Federación Ramón Jesurún, en Barranquilla y allí dejó entrever varios aspectos importantes para el equipo en los retos que le esperan.

Luego de agradecerle a la directiva cafetera por entregarle su confianza para retomar las riendas del combinado nacional y satisfecho por llegar a un acuerdo en plena época de fiestas decembrinas, Rueda afirmó que ya tuvo un contacto inicial con los capitanes del equipo, a quienes calificó de "hombres importantes y maduros": "Hemos intercambiado conceptos sobre el momento que están pasando ellos, ratificando su compromiso con la Selección nacional". Sin embargo, descartó una visita a los referentes en el corto plazo en territorio europeo a raíz de la pandemia.

"Espero que tengamos un ambiente de armonía. La salud social y mental de la Selección la debemos cuidar todos y me refiero a toda la familia de la Selección Colombia", agregó el caleño en referencia a los rumores sobre una posible división dentro del equipo, antes y después de la estrepitosa caída en . "A veces prima más la especulación que el análisis sensato de lo que pasa en el fútbol. Debo tratar de ser objetivo y hacer un análisis de lo que pasó", completó.

"Por encima de la camiseta y los colores, no hay nada", es una de sus premisas para este nuevo desafío, mensaje que se repitió en dos respuestas más sobre el compromiso que debe reinar en el equipo más allá de los nombres que lo conformen.

Inicialmente, la base de la Tricolor se mantendrá y Rueda no planifica grandes cambios en la estructura del equipo: "Considero que este proceso se está llevando bien, hay jugadores de gran talento y capacidad. Está muy claro que no se puede hacer un cambio radical porque no existe en ninguna parte del mundo (...) "En cuanto al llamado es una tarea del día a día. Todo va a pasar por el rendimiento y la gestión en sus clubes".

También le abrió la puerta a los jugadores de la liga local, anunció que habrá contacto permanente con los cuerpos técnicos de los equipos para hacerle seguimiento a nuevos talentos y no descartó convocar a jugadores nacionalizados: "Colombia siempre ha sido un país muy hospitalario. En la medida que haya una posición neurálgica y haya un talento que pueda aportar, será bienvenido".

Sobre Radamel Falcao García, dijo que espera su recuperación para verlo pronto en competencia, mientras que de James Rodríguez precisó que su posición en la cancha irá de la mano de quienes lo vayan a acompañar, para ver qué funciones específicas cumplirá. Por último, descartó de momento realizar algún microciclo debido a la pandemia y confirmó que estará trabajando de cerca con las categorías juveniles, pero respetando a los cuerpos técnicos que hay actualmente.