Reinaldo Rueda: "Si no hay fútbol me tengo que ir"

El adiestrador colombiano se refirió a la postura de los seleccionados chilenos de no viajar a Perú, para mostrar apoyo a los manifestantes.

El entrenador de la Selección chilena mostró su malestar ante la cancelación del Campeonato Nacional, como también la decisión de los jugadores de La Roja de no ir a Lima para enfrentar el partido amistoso contra Perú.

"Yo vengo a trabajar en el fútbol, y si no hay fútbol me tengo que ir", indicó el caleño con relación a la extensa suspensión del Campeonato, donde los clubes pidieron no llamar a sus jugadores considerando el inminente retorno del fútbol local, por lo que debió optar por llamar sólo jugadores del medio internacional.

Bajo esta misma línea el adiestrador reiteró, al ser consultado si pensaba en renunciar, añadió que "si el talento humano no está disponible por uno u otro factor. El espíritu de estar yo aquí se pierde".

Además Reinaldo Rueda agregó que "lo de hoy es secundario a lo que está pansando en el país. Las personas que han perdido a sus hermanos y familia" es lo principal hoy en día.

Con respecto a la decisión de sus pupilos, dijo que "los jugadors llegaron con una gran disposición. Se tomó esta decisión con la solidaridad social estoy en una posición neutral frente a cualquier orden político que no me compete opinar", remarcando que respeta la decisión adoptada, eso sí, dijo que le toca "lamentar lo que está sucendiendo, estamos perdiendo todos".