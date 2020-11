Reinaldo Rueda asume el mal momento: "Todos los partidos que se pierden me van a tener en riesgo"

Al adiestrador de la Selección le preguntaron por si había chances de dejar su cargo y no quiso darse vueltas con el resto del proceso. ¿Se va?

Después de la fea derrota de en el entrenador Reinaldo Rueda asumió, al ser consultado por si podría dejar la banca de La Roja, que "todos los partidos que se pierden me van a tener en riesgo".

CHILE RETROCEDE

"Chile no se pudo encontrar desde el primer minuto. Hay algunos aspectos del primer tiempo y otros del segundo donde Chile coordinó fútbol con la propuesta pero sin la eficacia", fue su análisis sobre una inesperada caída que en Caracas condicionó a La Roja en el camino a .

Sobre la conformación del ataque con Sánchez entre algodones y Fabián Orellana relegado al banco, el ex analizó que "confiamos en la capacidad de Alexis y quisimos mantener a Jean Meneses. Alexis está en una situación donde no tiene continuidad en su club. En la Selección se brinda íntegro y buscamos que él fuera mediapunta para dar un mejor rendimiento, conscientes de que venía de una insuficiencia física que no le permitió lograr su mayor dimensión, pero es un jugador vital".

Los próximos desafíos de Rueda y elenco son en marzo: deben ganar en Santiago a e ir a Quito a buscar acercarse a los puestos de arriba contra el crecidísimo .