Reijnders: «A la gente en Países Bajos no le gustará, pero yo lo veo así»

Tijjani Reijnders ha hablado con el Algemeen Dagblad sobre su traspaso del Manchester City a Arabia Saudí. Sjoerd Mossou le preguntó, entre otras cosas, por la posición de la mujer en ese país.

El pasado verano, Reijnders, de 28 años, dejó el Manchester City para fichar por el Al-Qadsiah por cincuenta millones de euros. En Arabia Saudí ha arrancado la temporada de manera excelente.

Hasta ahora, el centrocampista ya ha marcado tres goles en seis partidos oficiales con el club. El Al-Qadsiah es cuarto con 16 puntos en 7 partidos en la Saudi Pro League.

Aunque, según sus propias palabras, está a gusto, Reijnders no tiene intención de quedarse a jugar en Arabia Saudí para siempre. “Mi ambición es tener también más adelante buenos años en los campos europeos”.

El nacido en Zwolle ya admitió anteriormente que su elección por el Al-Qadsiah estuvo motivada principalmente por el aspecto económico. “Puedo dejar bien colocados a mis nietos. No quería dejar pasar esa oportunidad”, repitió ante el AD. “Podemos darnos aires de superioridad moral, pero a estas cantidades no les dices que ‘no’”.

Mossou también le preguntó a Reijnders por el nivel de la Saudi Pro League. "Más alto que la Eredivisie. Un poco más bajo que la Serie A. A la gente en Países Bajos no le gustará, pero así lo veo".

Mossou le preguntó después por la posición de la mujer en Arabia Saudí. Según Amnistía Internacional, las mujeres y las niñas en Arabia Saudí siguen sufriendo una discriminación profundamente arraigada y una subordinación legal a los hombres.

“No puedo tener una visión completa, claro, pero personalmente noto poco que las mujeres allí no tengan nada que decir”, comenzó Reijnders en su respuesta. “Vivimos en un compound muy tranquilo, eso tengo que decirlo. Es relativamente occidental, porque viven muchos expatriados y también futbolistas. Tengo la sensación de que las mujeres en Arabia Saudí tienen bastante que decir. Evidentemente, no puedo abarcarlo todo, pero nosotros mismos tenemos una imagen positiva”, concluyó.